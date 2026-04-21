Il Forum Giovani di Alba ha il suo logo: vince Paolo Santoro con 205 preferenze

È il progetto di Paolo Santoro il nuovo logo del Forum Giovani del Comune di Alba. A sancirlo è stata la votazione pubblica sui canali social ufficiali, dove il lavoro vincitore ha raccolto 205 “like”, risultando il più votato tra i tre finalisti selezionati dall’Assemblea Generale.

Il risultato arriva al termine di un percorso tutt’altro che scontato. Il bando ha infatti attirato numerose proposte, tutte caratterizzate da un livello elevato di creatività e impegno. Un elemento che ha reso la prima fase di valutazione particolarmente complessa, costringendo l’Assemblea a un lavoro di sintesi accurato per individuare i tre elaborati ritenuti più rappresentativi.

Da quel momento, la decisione è passata direttamente alla città. I progetti finalisti sono stati pubblicati sul profilo Instagram @forumgiovanicomunedialba, aprendo una fase di voto aperto che ha coinvolto soprattutto i giovani, chiamati a esprimere la propria preferenza in modo immediato.

A prevalere è stata la proposta di Santoro, costruita attorno a una rappresentazione essenziale ma significativa: tre figure affiancate, unite dal tema della comunicazione. Il microfono, il simbolo della chat, il gesto del parlare diventano elementi di un linguaggio visivo che richiama il Forum come spazio di espressione condivisa, accessibile e riconoscibile.

Ma, più del risultato, a emergere è stato il valore del percorso. Il presidente del Forum Giovani Filippo Currado ha voluto sottolinearlo con chiarezza: “Non è stata una selezione semplice. Sono arrivate tante proposte e tutte di qualità. Questo ha reso il lavoro dell’Assemblea più articolato del previsto, ma anche più stimolante”.

E ancora: “Sono molto soddisfatto della risposta che abbiamo ricevuto. Non solo per il numero dei progetti, ma per il livello di partecipazione anche nella fase di voto. Era importante che il Forum venisse riconosciuto come uno spazio aperto, e questa è stata una prima risposta concreta”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessora alle Politiche giovanili Lucia Vignolo: "“Sono contenta che siano arrivati diversi progetti e che i ragazzi si siano impegnati non solo nella realizzazione, ma anche nella descrizione dei loro lavori, cercando di pensare a qualcosa di specifico. Si è visto l’impegno in tutti i progetti arrivati e anche i voti sono stati molto equilibrati”.