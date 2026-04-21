A Cuneo il Forno di Comunità presenta il suo “Manifesto”

"A casa del Quartiere Donatello torna un evento dedicato al Forno di Comunità, progetto Im.Patto avviato alla fine del 2024 in collaborazione con Nova Coop e altre realtà del territorio cuneese. Si tratterà di un'occasione per presentare alla cittadinanza il Manifesto del Forno di Comunità, cioè un documento che ne descrive il significato a tutto tondo: dalla nascita ai princìpi che ne hanno sviluppato il contesto, dalle funzioni agli obiettivi che si prefigge. Il manifesto sarà il caposaldo di tutte le attività del Forno d'ora in avanti e sarà indispensabile per chiunque voglia avvicinarsi a questo affascinante strumento.

L'appuntamento è per giovedì 30 aprile, alle 17.30, presso gli spazi di Casa del Quartiere Donatello, in via A. Rostagni 23/L, Cuneo.

Nello stesso pomeriggio saranno presenti attività di animazione per bambine/i e ragazze/i a cura dell'associazione Seven Stars Movement e una ricca merenda di pizza e focaccia preparata dagli allievi del corso Enaip di panificazione tenutosi negli spazi di Casa del Quartiere e appena concluso. La partecipazione è gratuita, ma è necessario segnalare la propria presenza al 375 6170299."