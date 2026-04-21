Alba: interruzione energia elettrica giovedì 23 aprile

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, giovedì 23 aprile dalle ore 14:00 alle ore 18:00 in:
§ Corso Asti da 18 a 24c, 24e, cantiere;
§ Viale Industria 9 e senza numero civico;
§ Località Vaccheria 6 e 7.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.