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Economia | 21 aprile 2026, 12:21

Lavoro, il 24 aprile il 4° congresso della Uil Asti-Cuneo

Appuntamento al Foro Boario di San Damiano d’Asti

Lavoro, il 24 aprile il 4° congresso della Uil Asti-Cuneo

La UIL di Asti e di Cuneo organizza il proprio IV Congresso territoriale nella giornata di venerdì 24 aprile 2026, presso il Foro Boario di San Damiano d’Asti.

L’appuntamento rappresenta un importante momento di confronto sui temi del lavoro, dello sviluppo locale e del futuro delle nuove generazioni. In quest’ottica, è stato coinvolto l’Istituto Alberghiero “Penna” di San Damiano d’Asti: saranno infatti gli studenti a curare il servizio pranzo, a testimonianza dell’attenzione concreta della UIL verso il territorio e la formazione dei giovani lavoratori.

L’inizio dei lavori è previsto per le 9.00.

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