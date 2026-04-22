All'Università di Pollenzo c'è “Food on Film”: cinema, gioco e narrazione per educare al futuro sostenibile

L’Università di Scienze Gastronomiche propone un evento formativo gratuito di presentazione del programma educativo del progetto europeo “Food on Film”, rivolto agli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado.

L’appuntamento è in programma giovedì 7 maggio alle ore 14:30 presso la sede dell’Università e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino strumenti e contenuti pensati per affrontare in classe, in modo innovativo, i temi della sostenibilità attraverso il cinema.

L’evento si inserisce nel quadro del progetto europeo “Food on Film”, guidato da Slow Food e co‑finanziato dall’Unione Europea attraverso il Creative Europe MEDIA Programme, sviluppato in partenariato con sei festival europei di cinema ambientale.

Il progetto mette a disposizione dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado una piattaforma digitale gratuita che include film professionali e dossier didattici, scenari di gioco di ruolo dal vivo (LARP) e tutorial di filmmaking, con l’obiettivo di offrire strumenti innovativi per affrontare in classe i temi della sostenibilità.

La giornata del 7 maggio sarà quindi un’occasione concreta per conoscere e sperimentare: i partecipanti potranno esplorare la piattaforma, assistere alla proiezione di cortometraggi realizzati dagli studenti e immergersi in uno scenario completo di gioco di ruolo (LARP). Tutti gli strumenti proposti sono progettati per essere facilmente integrabili nella didattica quotidiana, senza necessità di competenze tecniche pregresse.

L’obiettivo è fornire agli insegnanti materiali e risorse “pronti all’uso” da portare in classe, favorendo un approccio coinvolgente e interdisciplinare all’educazione al futuro sostenibile.

Il percorso educativo di “Food on Film” si articola attorno a un catalogo di documentari selezionati sul rapporto tra cibo, ambiente e sistemi alimentari, accompagnati da dossier didattici di approfondimento che supportano l’analisi dei temi trattati in classe.

I materiali permettono ai docenti di scegliere i contenuti più adatti al proprio contesto educativo e di approfondire le principali sfide del sistema alimentare attraverso dati, esempi e strumenti di lettura critica.

Accanto alla visione dei film, il programma propone attività esperienziali come il gioco di ruolo dal vivo, pensate per stimolare il confronto, l’assunzione di punti di vista diversi e una maggiore consapevolezza delle scelte di consumo. Gli insegnanti hanno accesso a manuali operativi e video tutorial per facilitare l’utilizzo degli strumenti in classe, anche senza competenze specifiche pregresse.

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IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Giovedì 7 maggio 2026

14:30 — Arrivo e attività facoltative: due turni di visita guidata al campus e presentazione dell’Università

15:00 — Apertura ufficiale: benvenuto, presentazione del progetto Food on Film, contesto europeo e obiettivi didattici

15:10 — Demo piattaforma: funzioni per insegnanti e anteprima novità studenti

15:35 — Proiezione cortometraggi degli studenti

15:50 — Scenari Menu4Change: presentazione dei tre scenari LARP disponibili

16:00 — Coffee break

16:30 — Q&A e confronto: domande, dubbi pratici e modalità di utilizzo in classe

17:00 — Chiusura e distribuzione materiali (kit, QR code, istruzioni concorso)

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link