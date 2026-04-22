Alla Chiesa della Misericordia di Mondovì Piazza una serata in musica per il 50° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. m° Giovanni Ansaldi”

Venerdì 24, alle ore 21, a Mondovì Piazza si terrà unaserata di grande spessore artistico-musicale nella Chiesa della Misericordia (Batù nej): protagonista la musica classica per chitarra, nell’ambito del 50° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. m° Giovanni Ansaldi”, sacerdote che ideò la manifestazione, alla quale dedicò tutta la sua vita.

Proporranno un repertorio di grande rilievo i professori Roberto Masala, di Sassari, e Francesco Molmenti, pordenonese, che in diverse edizioni del concorso hanno conquistato i premi più prestigiosi.

Roberto Masala eseguirà la Sarabanda e Bourrée BWV 996 di J.S. Bach, i Cinque studi e l’Introduzione e variazioni op. 28 sull’aria “Malbrough” di Fernando Sor, oltre alla Sonatina in La (Allegretto, Andante, Allegro) di Federico Moreno Torroba.

Francesco Molmenti proporrà invece “Las Musas de la guitarra”, articolata in due parti. Nella prima eseguirà brani di Francisco Tárrega — Maria (Gavotta), Adelita (Mazurka) e Las Dos Hermanitas (Valzer) —, quindi composizioni di Miguel Llobet, El Mestre e La Filadora, e la Levantine Suite di Dušan Bogdanović (Prelude, Dance, Cantilena, Passacaglia, Postludio). La seconda parte comprenderà ancora Miguel Llobet con El testament d’Amelia e la Fantasia para guitarra sobre motivos de la ópera “La Traviata” di Julián Arcas.

L’ingresso è libero.

Il concorso si concluderà domenica 26 aprile alle ore 10, presso la Casa delle Associazioni, in via delle Scuole n. 31.