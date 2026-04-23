Al via i laboratori di inclusione digitale del progetto Alcotra EDCR con il partner Foyer Rural CEPAGE

È tutto pronto per dare il via i laboratori digitali “Vivere nel digitale”. L’iniziativa, inserita nel progetto Alcotra EDCR realizzato in alcuni Comuni dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida in collaborazione con il partner Foyer Rural CEPAGE, si estrinseca in un percorso di inclusione digitale ed è appositamente pensata per rafforzare le competenze di base dei cittadini e rendere più accessibili strumenti e servizi online.

I laboratori saranno attivati in diversi Comuni del territorio per permettere ai cittadini più lontani dalla sede dell’Unione Montana di poter fruire delle attività proposte. Le lezioni saranno inoltre attivate anche a Ceva, così da agevolare i residenti dei Comuni più vicini alla sede dell’Unione Montana e creare una rete di cooperazione con il tessuto sociale dell’associazionismo.

Durante le lezioni verranno affrontati temi pratici e di immediata utilità: utilizzo di base del computer e di internet, accesso ai servizi digitali per il cittadino, riconoscimento delle truffe online e delle fake news, uso consapevole dei social network.

Di seguito il calendario completo degli incontri:

· a Saliceto dal 28 aprile al 21 maggio, con 4 incontri dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la Sala Polivalente comunale;

· a Roburent dal 29 aprile al 18 maggio, con 4 lezioni nella Sala Consiliare;

· a Ceva dal 6 maggio al 25 giugno, con 8 lezioni dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso il CFP Cemon.

· a Mombasiglio dal 18 maggio al 18 giugno, con 4 incontri dalle ore 14.30 alle ore

16.30 presso la Biblioteca Civica “M. Giovana”.

“Il progetto Alcotra ECDR ci offre degli importanti strumenti per avvicinare i cittadini al digitale e allo sviluppo tecnologico - dichiara il presidente dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida, Fabio Mottinelli -. Abbiamo inoltre scelto di rendere il percorso facilmente accessibile sotto il profilo territoriale, avviando le attività in più Comuni e trasformando i workshop stessi in un circuito diffuso. I laboratori sono l’occasione giusta per scoprire i servizi, le comodità e anche le curiosità che si possono celare dietro all’informatica, usando app e device con consapevolezza e in sicurezza. Invitiamo tutti i cittadini a iscriversi agli incontri.”

L’iniziativa, legata all’incontro cardine svoltosi a Ceva lo scorso ottobre nell’ambito del progetto EDCR, coinvolge l’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida, insieme a istituzioni locali, associazioni, centri di formazione e il capofila partner francese Foyer Rural CEPAGE, con il sostegno del programma Interreg Francia – Italia Alcotra, dando vita a un dialogo transfrontaliero su modelli e strumenti per rendere il digitale accessibile anche nelle aree più periferiche.

Nel corso dello scambio di buone pratiche, sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore e dei partner di progetto italiani e francesi, che hanno approfondito il tema dell’inclusione digitale come leva fondamentale per lo sviluppo dei territori rurali e montani, richiamando l’attenzione sulla complessità di un’area composta da numerosi piccoli comuni e sottolineando come la crescente digitalizzazione dei servizi pubblici renda necessario un accompagnamento mirato delle fasce più fragili della popolazione.

Accanto a questo contributo, sono state presentate alcune esperienze di facilitazione digitale attive nel territorio cuneese tra cui l’associazione La Giostra e Fondazione WellFARE Impact, insieme al modello francese di Foyer Rural CEPAGE basato su percorsi modulari e su una rete di “ambasciatori digitali” nei contesti rurali.

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie competenze digitali, con un’attenzione particolare a chi si trova in difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie.

Ricordiamo che è possibile iscriversi anche un solo incontro di ciascun ciclo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0174/42135 (Valentina).