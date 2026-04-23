 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 23 aprile 2026, 12:38

Amici dei Mici odv: un video pieno di sensibilità racconta il legame straordinario tra animali e persone

Realizzato grazie al sostegno di CSV Cuneo, visualizza l’impegno dei volontari e sensibilizza al 5 per 1.000. "Firma che si traduce in gesti concreti di aiuto agli animali in difficoltà del territorio: cibo, cure, progetti educativi"

Fermo immagine dal video di Amici dei mici Odv

Fermo immagine dal video di Amici dei mici Odv

Una firma può diventare una carezza, un pasto, una cura, un aiuto concreto.

Un video peno di sensibilità, di amore per gli animali e di commozione per il loro straordinaria intesa con le persone, è stato realizzato da Amici dei mici Odv, grazie al supporto prezioso di CSV di Cuneo ( Centro Servizi per il Volontariato della Granda) pensato per raccontare il mondo e l’impegno quotidiano dei volontari e per sensibilizzar sull’importanza del 5per1000.

Un gesto semplice ma capace di trasformarsi in aiuto concreto: cibo, cure veterinarie, accoglienza, progetti educativi in relazione al legame con gli umani e interventi d aiuto sul territorio.

"Siamo tutti volontari di Amici dei mici Odv e ogni giorno ci impegniamo per garantire benessere, tutela e dignità agli animali che accogliamo - raccontano - Crediamo profondamente anche nel valore che gli animali sanno restituire alle persone: compagnia, sostegno emotivo, relazioni che accompagnano la vita.

Ogni giorno incontriamo storie di animali che cercano fiducia e storie di persone che, grazie a loro, ritrovano serenità, compagnia, un sorriso inatteso.

Un legame speciale fatto di rispetto, cura, reciprocità che guida ogni nostro gesto.  Ci sono incontri che cambiano la vita e noi lo vediamo ogni giorno. Uno sguardo impaurito che piano piano si fida, una zampa che cerca la mano, una persona che ritrova serenità grazie alla presenza silenziosa di un animale d’affezione. .

Sceglierci significa credere che ogni vita meriti rispetto". 

Per informazioni sulle attività dell’associazione nata  per il benessere degli animali e per il benessere che gli animali possono dare all'uomo. 

Enrica Piano presidente associazione Amici dei mici telefono: 379 149 1728 - Codice fiscale per il 5x1000: 95023650047

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium