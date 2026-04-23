Roccavione: oltre 50 persone hanno partecipato all'incontro sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Grande partecipazione, nella serata di mercoledì 22 aprile a Roccavione, per l’incontro dedicato a sicurezza sul lavoro, norme, rischi e tutele, rivolto al mondo delle imprese e delle attività produttive del territorio.



Sono state più di 50 le presenze registrate tra artigiani, imprenditori, esercenti, commercianti e manager, a conferma di quanto il tema sia sentito e attuale, soprattutto per chi ogni giorno si trova a gestire responsabilità, adempimenti e scelte delicate all’interno della propria attività.



Ad aprire la serata è stato il graditissimo intervento in collegamento dell’europarlamentare Giovanni Crosetto, la cui partecipazione ha rappresentato un importante valore aggiunto per l’iniziativa. Nel suo saluto, Crosetto ha sottolineato il ruolo sempre più rilevante che le istituzioni europee possono avere nella vita concreta di imprese e famiglie, evidenziando come il suo impegno sia orientato a sostenere tutte quelle iniziative che vanno nella direzione di semplificare, agevolare e accompagnare il lavoro di chi produce, e al tempo stesso a contrastare e chiedere la modifica di quelle misure che rischiano invece di generare complicazioni o, peggio ancora, danni per il tessuto economico e sociale.



Per questo motivo, il Sindaco di Roccavione Paolo Giraudo desidera esprimere a Giovanni Crosetto un grandissimo ringraziamento per la disponibilità, l’attenzione dimostrata verso il territorio e il contributo offerto a una serata che ha voluto mettere al centro problemi concreti e bisogni reali del mondo produttivo locale.



A seguire, i relatori presenti in sala, l’avvocato Claudio Streri e l’assicuratore Marco De Carlini, hanno affrontato il tema della sicurezza sul lavoro e delle sue implicazioni per le imprese, con particolare attenzione alle realtà di dimensioni più contenute. Pur trattandosi di una materia complessa, il confronto è stato condotto in modo chiaro, semplice e concreto, offrendo ai partecipanti strumenti utili per orientarsi meglio tra obblighi normativi, responsabilità, prevenzione e possibili tutele.



La serata è stata resa ancora più significativa dalle numerose domande arrivate dal pubblico, segno evidente sia dell’interesse suscitato dall’argomento, sia della sua complessità. Un confronto vivo e partecipato, che ha permesso di trasformare l’incontro in un momento non solo informativo, ma anche di ascolto e dialogo diretto con il territorio.



Al termine dell’appuntamento, il sindaco Paolo Giraudo ha dichiarato: “La grande partecipazione di questa sera dimostra che abbiamo toccato un tema vero, sentito e importante per tante attività del nostro territorio. Quando la sala è attenta, partecipe e pone tante domande, significa che c’è un bisogno reale di occasioni come questa, capaci di fare chiarezza su argomenti complessi ma decisivi per chi fa impresa. Questo incontro vuole essere soltanto il primo di una serie di appuntamenti che intendiamo proporre. Come Sindaco ma anche come imprenditore voglio mettermi a disposizione delle imprese e degli imprenditori, non solo di Roccavione ma più in generale del Cuneese, per dare, quando possibile, una mano concreta e per farci portavoce delle loro richieste, delle loro difficoltà e delle loro necessità presso le istituzioni”.