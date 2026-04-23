Gli alunni di Mombasiglio a lezione con i Carabinieri

Proseguono gli incontri dell'Arma Monregalese nelle scuole, nell'ambito della diffusione della cultura della legalità.



I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Mombasiglio questa mattina, giovedì 23 aprile, hanno incontrato i giovani studenti della scuola elementare, affrontando i delicati temi del bullismo e del conflitto.



Il Mar. Ord. Camilla Martellini ha intrattenuto la platea con video e schede, stimolando il ragionamento e il confronto e suscitando domande e curiosità.

Gli alunni hanno riflettuto in particolare su come affrontare i conflitti, in classe come a casa e sul possibili episodi di bullismo, partendo proprio dalla visione di alcuni filmati.