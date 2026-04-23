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Attualità | 23 aprile 2026, 10:53

Gli alunni di Mombasiglio a lezione con i Carabinieri

Questa mattina, alle elementari, l'intervento del maresciallo ordinario Camilla Martellini, nell'ambito della diffusione della cultura della legalità

Gli alunni di Mombasiglio a lezione con i Carabinieri

Proseguono gli incontri dell'Arma Monregalese nelle scuole, nell'ambito della diffusione della cultura della legalità.


I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Mombasiglio questa mattina, giovedì 23 aprile,  hanno incontrato i giovani studenti della scuola elementare, affrontando i delicati temi del bullismo e del conflitto. 


Il Mar. Ord. Camilla Martellini ha intrattenuto la platea con video e schede, stimolando il ragionamento e il confronto e suscitando domande e curiosità.

Gli alunni hanno riflettuto in particolare su come affrontare i conflitti, in classe come a casa e sul possibili episodi di bullismo, partendo proprio dalla visione di alcuni filmati.

Arianna Pronestì

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