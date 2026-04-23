Torna “Figure a D’oc”: una residenza d’artista a Roccaforte Mondovì

Dal 27 aprile al 2 maggio Roccaforte Mondovì si trasformarsi ancora una volta in un laboratorio creativo a cielo aperto: torna per la seconda volta la residenza artistica “Figure a d’oc”, appuntamento che ospita un artista chiamato a vivere e interpretare la Valle Ellero, dove arte e memoria si intrecciano per valorizzare il territorio e le sue storie.

Dopo l’esperienza della scorsa edizione con Gabriele Pino, quest’anno la comunità di Roccaforte Mondovì vedrà aggirarsi tra le vie del paese l’illustratrice Chiara Ficarelli. Come da tradizione, l’artista sarà invitata a soggiornare sul territorio per indagarne tradizioni, luoghi e memorie, trasformandoli in nuove opere capaci di restituire uno sguardo originale e contemporaneo.

Il filo conduttore dell’iniziativa sarà la Resistenza, riletta attraverso linguaggi attuali e accessibili anche alle nuove generazioni. Disegni, testi e racconti offriranno nuove chiavi di lettura di storie profondamente radicate nel territorio, contribuendo a mantenerne viva la memoria collettiva.

Il calendario della residenza si articola in diversi momenti aperti al pubblico. Giovedì 30 aprile alle ore 20.30 si terrà “Vià”, un evento ospitato alla Crusà e dedicato alle storie della Resistenza locale e all’illustrazione, con l’obiettivo di farle rivivere attraverso il racconto e la condivisione.

La giornata del 1° maggio sarà invece interamente dedicata alla creatività: alle ore 15 è previsto un laboratorio per bambini condotto dall’illustratrice (iscrizione obbligatoria via mail: info@illustrada.it ), mentre alle ore 17 si svolgerà la restituzione del concorso “Storie che restano”.

Chi è Chiara Ficarelli

Chiara Ficarelli è autrice, illustratrice, insegnante e tatuatrice.

Originaria di Reggio Emilia, è laureata in Scienze della Formazione Primaria e ha lavorato come insegnante nella scuola dell’infanzia, coltivando parallelamente la sua passione per l’illustrazione.

Si è formata presso la scuola Ars in Fabula di Macerata, dove ha frequentato diversi corsi e il Master in Illustrazione editoriale. Da questo percorso è nato il suo primo albo illustrato, La povera gente di Lev Tolstoj (Orecchio Acerbo, 2019), a cui sono seguite collaborazioni con riviste e progetti editoriali. Oggi è anche docente tutor nella stessa scuola e conduce laboratori e workshop dedicati ai più giovani.

È stata selezionata per il Silent Book Contest nel 2023 e per la mostra “Eccellenze Italiane” della Bologna Children’s Book Fair nel 2021.