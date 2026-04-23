Strade, ponti e gallerie: il futuro delle infrastrutture al centro di un convegno all’Automobile Club Cuneo

Mercoledì 6 maggio alle ore 16, presso la sala conferenze “Michele e Brunello Olivero” dell’Automobile Club Cuneo, si terrà il convegno dal titolo “Strade, ponti, gallerie: un patrimonio da conservare e valorizzare”, organizzato dall’Aci provinciale in collaborazione con l’associazione Insieme Ets nell’ambito degli incontri del Centenario dell’Automobile Club Cuneo.

L’appuntamento, che intende porre l’accento sull’importanza della tutela, manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture viarie, rappresenta un’occasione di confronto tra esperti del settore, amministratori e professionisti, chiamati a riflettere sulle sfide attuali e future legate alla sicurezza, alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale del Cuneese e non solo. Un successivo incontro è in programma venerdì 22 maggio. Per maggiori informazioni e adesioni: tel. 0171/440031 – e-mail: segreteria@acicuneo.it.

“In occasione del Centenario dell’Automobile Club Cuneo, proponiamo questo ciclo di incontri e approfondimenti su temi della mobilità sicura, sostenibile, intelligente che comporta una particolare attenzione alle infrastrutture di trasporto – affermano Francesco Revelli e Marcello Cavallo, rispettivamente presidente dell’Automobile Club Cuneo e dell’associazione Insieme Ets -. Le strade, i ponti, le gallerie costituiscono un patrimonio straordinario che va conservato e valorizzato così come sono necessarie nuove fondamentali infrastrutture per un’adeguata mobilità provinciale e i collegamenti con la Liguria e la Francia”.

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali di Francesco Revelli (presidente Automobile Club Cuneo), Sergio Pasi (consigliere associazione Insieme Ets). Interverranno l’ing. Bernardino Chiaia (Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica – Politecnico di Torino) e l’ing. Orazio Baglieri (Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture – Politecnico di Torino).

“Con il nostro Centro sulla Sicurezza delle Infrastrutture e delle Costruzioni stiamo promuovendo la cultura della manutenzione delle infrastrutture, in particolare di strade e autostrade – dichiarano Bernardino Chiaia e Orazio Baglieri -. Gli aspetti principali da considerare sono due: la manutenzione strutturale, che riguarda le parti d’opera come ponti, gallerie e barriere, e la manutenzione di esercizio, legata soprattutto alle pavimentazioni stradali. Riteniamo che la cultura della manutenzione debba evolvere, passando da un approccio basato sull’intervento a guasto a una manutenzione programmata: è questo il vero cambio di paradigma da perseguire. Oggi, grazie alle tecnologie disponibili – come sensori, sistemi di monitoraggio e ispezioni intelligenti – è possibile definire la vita utile dei diversi componenti e intervenire in modo preventivo, migliorando sicurezza ed efficienza”.