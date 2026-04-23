Clima e territorio: prevenzione e adattamento tra Italia e Francia al centro dell’evento ad Alba il 6 maggio

L’evento “In rete per il clima: prevenzione, resilienza e adattamento” è organizzato da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale e Volubilis - Réseau euro-méditerranéen pour la ville et les paysages, nell’ambito di CliCAlp, il microprogetto Interreg Italia - Francia ALCOTRA, co-finanziato dall’Unione Europea.

L’incontro si svolgerà ad Alba (CN) il 6 maggio 2026 a partire dalle ore 14.30 presso la Sala Convegni del Palazzo Banca d’Alba in Via Cavour, 4: sarà occasione per il lancio della nuova piattaforma clicalp.eu e della rete transfrontaliera per affrontare le sfide del cambiamento climatico che vede coinvolti i territori della Provincia di Cuneo e i dipartimenti frontalieri delle Alte Alpi e delle Alpi dell'Alta Provenza.

Una sfida che richiede non solo consapevolezza, ma soprattutto azione coordinata e strumenti condivisi. L’obiettivo è dunque rafforzare la resilienza delle comunità transfrontaliere, presentando soluzioni concrete e nuove reti di collaborazione per affrontare l'emergenza climatica.

Sarà inoltre un’importante opportunità di aggiornamento e networking per professionisti della comunicazione e dei media, rappresentanti della Pubblica Amministrazione e stakeholder territoriali.

Programma

Il pomeriggio si aprirà con alcuni interventi istituzionali da parte dell’amministrazione albese con il Sindaco Alberto Gatto e della Regione Piemonte con l’assessore Marco Gallo, per la condivisione di esperienze e priorità del territorio.

Prenderanno poi la parola i partner AICA e Volubilis per illustrare i risultati di CliCAlp maturati dall’azione coordinata di questi mesi. Verrà presentato il portale clicalp.eu, il nuovo spazio digitale per informare e raccogliere testimonianze sul clima che cambia nei nostri territori. Uno strumento utile ai target di progetto: pubbliche amministrazioni, giornalisti, tecnici e società civile, composta da associazioni e cittadinanza.

Spazio poi alla presentazione di buone pratiche, con l’intervento di tecnici esperti da parte di Italia e Francia. Interverranno Alessandro Spendale, assessore del Comune di Cuneo e Cécile Guitet, direttrice ONF-RTM des Alpes du Sud.

I lavori si concluderanno con una tavola rotonda sui temi di prevenzione, resilienza e adattamento nei territori alpini, con focus sul ruolo della comunicazione nel diffondere un’informazione climatica corretta e scientificamente fondata.

Con la moderazione del giornalista Gabriele Gallo, dialogheranno Andrea Vuolo, meteorologo e divulgatore RAI; Laura Campigotto, geologa e responsabile del settore albese di Protezione Civile; Emanuela Rosio, direttrice della testata Envi.info; François Giannoccaro, direttore Institut des Risques Majeurs (IRMa).

La tavola rotonda sarà uno spazio aperto al dibattito con i presenti in sala. Tra i protagonisti del confronto ci saranno i primi aderenti alla nuova Rete CliCAlp, inclusa una delegazione dell’Ordine dei Geologi del Piemonte.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/in-rete-per-il-clima-prevenzione-resilienza-e-adattamento-tickets-1986219643421?aff=oddtdtcreator

Per ulteriori approfondimenti e informazioni, rivolgersi a redazione@envi.info