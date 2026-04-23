Il peso della neve ha danneggiato la passerella del Saut verso il Pis del Pesio

Il carico della neve durante l'inverno ha danneggiato la passerella del Saut sul Giro delle cascate del Pesio o Anello del Pis del Pesio (sentiero H10B).
Per raggiungere il Passo del Duca dal Piano delle Gorre è quindi necessario salire il sentiero diretto (H10) che passa per i Gias Fontana prima e degli Arpi poi.
Per questo motivo e per la presenza di lingue di neve lungo il sentiero è fortemente sconsigliata la salita.
Si ricorda inoltre di indossare sempre l'abbigliamento adeguato alla montagna e di portare con sé l'attrezzatura necessaria.
Anche in vista dell'inizio della stagione escursionistica, l'Ente delle Aree Protette Alpi Marittime sta provvedendo al ripristino della passerella che verrà prontamente comunicato.