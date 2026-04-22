Ricevuti a Palazzo Lascaris i cuneesi Oversmoke Killers, campioni italiani di Barbecue

Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha incontrato nel suo ufficio a Palazzo Lascaris a Torino, l’incredibile team cuneese Oversmoke Killers, che pochi mesi fa è diventato campione d’Italia di barbecue, confermandosi così tra le eccellenze nel panorama di outdoor cooking e BBQ.

“Mi stupisco sempre dei talenti e delle eccellenze del nostro territorio - ha ribadito Graglia -. Attraverso i loro racconti ho scoperto un mondo fatto di studio, sacrifici e passione che va molto oltre la grigliata che tutti noi sappiamo fare. Mi è piaciuto anche molto lo spirito di squadra che lega il team cuneese ma anche l’approccio verso le competizioni che sono sempre, anche verso gli avversari, un modo per confrontarsi, capire, superare i propri limiti”.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha voluto esaltare la loro bravura e la loro passione consegnandogli una pergamena “per il prestigioso risultato conseguito - ha detto il vicepresidente Franco Graglia -, espressione di elevata professionalità e impegno, che ha contribuito a valorizzare le eccellenze del nostro territorio”.

Complimenti a Mattia Monge di Busca, neo capitano della squadra, Andrea Borgogno di Borgo San Dalmazzo, Livio Cavallera di Roccavione, Giampiero Canu di Borgo San Dalmazzo, Andrea Tomatis di Sant’Albano, Valentina Riba di Paroldo, Paolo Perino di Paroldo, Luca Barbiero di Torino.

Prossimo appuntamento il 16 maggio a Pordenone per la “sfida delle sfide”, contro i team americani, mentre dal 13 al 22 giugno, li potremo vedere all’opera alla festa patronale di San Giovanni Battista a Passatore di Cuneo.