Saluzzo ha due alberi monumentali censiti a livello ufficiale

A Saluzzo ci sono due alberi monumentali riconosciuti a livello ufficiale. Il censimento è stato effettuato da Ipla – Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, organismo incaricato della catalogazione e tutela degli esemplari arborei di maggiore pregio storico e naturalistico. I due alberi si trovano entrambi in collina, all’interno dello storico giardino di Villa Belvedere – Radicati, anche se la seconda pianta è in una porzione di parco di proprietà di un privato diverso, seppur nel perimetro della stessa area ed accessibile.

Il primo esemplare è un imponente rovere situato lungo il viale di accesso alla villa, in prossimità del pozzo. Secondo le rilevazioni tecniche, l’albero ha un’età stimata di circa 200 anni. Raggiunge un’altezza di 36 metri – paragonabile a un edificio di 10-12 piani – con un tronco che, all’altezza di una persona, presenta una circonferenza di 462 centimetri. La chioma si estende per un diametro medio di 26 metri, conferendo alla pianta una presenza di grande impatto paesaggistico.

Il secondo è un cipresso sempreverde, situato nell’angolo a sinistra entrando dal cancello “dell’eco”, nei pressi del confine con San Bernardino. Anche in questo caso l’età è stimata tra i 100 e i 200 anni. L’albero raggiunge i 21 metri di altezza e presenta una circonferenza del tronco di circa 3,5 metri. A seguito del censimento, i tecnici di Ipla non hanno indicato interventi straordinari, raccomandando un monitoraggio periodico e interventi di manutenzione ordinaria, come la rimozione di eventuali parti secche. A livello nazionale, gli alberi monumentali censiti superano le 4.000 unità. In Piemonte se ne contano quasi 400, distribuiti in oltre 200 Comuni. La provincia di Cuneo si colloca al secondo posto a livello regionale per numero di esemplari.

Gli elenchi completi e la loro localizzazione sono consultabili online attraverso mappe dedicate; i due alberi di Saluzzo saranno inseriti a breve, essendo stati censiti recentemente. Nel territorio circostante si segnalano inoltre altri alberi monumentali nei Comuni di Venasca, Melle, Oncino e Savigliano