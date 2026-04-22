Si è riunito il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Savigliano: realizzerà progetti e iniziative per i più giovani

Si è riunito per la prima volta, nei giorni scorsi, il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Savigliano.

La “baby Amministrazione” è composta da un nucleo di giovani appartenenti alle scuole medie Schiaparelli e Marconi, con al vertice la sindaca Adele Mellano ed il vicesindaco Francesco Branca.

Il progetto è promosso dal Comune di Savigliano in collaborazione con l'I.C. Santorre di Santarosa e l'I.C. Papa Giovanni XXIII e gestito dalla Cooperativa Caracol. Vede come protagonisti i ragazzi, che attivandosi e collaborando per la città, daranno alla luce numerose iniziative rivolte ai loro coetanei e realizzeranno alcuni progetti ideati dalle classi seconde.

«Siamo dei giovani che provano a fare qualcosa di utile e vero – raccontano gli amministratori in erba –. Vogliamo portare allegria e freschezza in città, oltre a creare occasioni per divertirci e stare insieme».

«I ragazzi sono entusiasti – evidenziano l’amministrazione comunale e gli operatori della Caracol –. Si sentono importanti, hanno tanta voglia di fare e di mettersi in gioco!».