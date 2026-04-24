In tanti a Tarantasca per celebrazioni della Festa della Liberazione

Mercoledì 22 aprile 2026 si sono tenute a Tarantasca le celebrazioni ufficiali per l’81° anniversario della Festa della Liberazione, organizzate dal Comune di Tarantasca in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Isoardo-Vanzetti”, Scuola Primaria di Tarantasca, il Gruppo Alpini e la Protezione Civile.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, l’Assessore regionale Marco Gallo, la Dirigente Scolastica Stefania Magnaldi, il corpo docente e il parroco don Ezio Marsengo.



La giornata ha registrato una partecipazione ampia e coinvolta, con tante famiglie, bambini, ragazzi, alpini e cittadini. Un momento significativo per condividere e trasmettere alle nuove generazioni i valori della Pace, della Libertà e della Democrazia, pilastri fondamentali della nostra comunità, ricordando quanto sia importante custodire la pace: sebbene il nostro Paese viva oggi in una condizione di serenità, non dobbiamo dimenticare che, anche vicino a noi e in molte parti del mondo, sono ancora in corso conflitti e guerre.



Il programma ha proposto attività dedicate ai più piccoli, la proiezione del film “Elemental”, la Marcia della Pace lungo le vie del paese, le esibizioni del Coro della Scuola Primaria e del Coro degli Alpini, oltre alla presentazione, da parte degli alunni, dell’attività preparata per questa giornata riguardante alcuni articoli fondamentali della Costituzione Italiana.



Un ringraziamento va al Vigile Urbano e alla Protezione Civile per il prezioso lavoro svolto nel garantire la sicurezza dell’evento, agli studenti e alle insegnanti per l’impegno dimostrato, al Coro degli Alpini e a quello dei bambini per le loro esibizioni, al Gruppo Alpini per il momento conviviale finale e a don Ezio per il suo costante supporto.



Un grazie sincero, infine, a tutti coloro che hanno contribuito con disponibilità e dedizione alla realizzazione di questa importante giornata di memoria e condivisione.



