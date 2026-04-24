Anche Alba, Langhe e Roero celebrano la "Giornata della Ristorazione"

Si terrà sabato 16 maggio la quarta edizione della Giornata della Ristorazione, iniziativa promossa da Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della ristorazione come pilastro economico, sociale e culturale del Made in Italy.

Ad Alba, Langhe e Roero, la Giornata vede la collaborazione organizzativa dell’Associazione Commercianti Albesi e dell’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi. Protagonisti saranno ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie, veri e propri centri culturali del territorio, luoghi ideali per celebrare i principi dell’ospitalità e della convivialità.

Per l’edizione 2026 il protagonista sarà il riso, ingrediente che attraversa e unisce la cucina italiana, dal Nord al Sud, alla base di numerose ricette tradizionali.

L’iniziativa invita i ristoratori a dedicare alla Giornata un piatto in cui il riso costituisca un ingrediente significativo, valorizzandone la versatilità e il legame con la tradizione gastronomica italiana.

Le attività aderenti saranno riconoscibili dalla presenza, all’interno dei menù, di una scheda ufficiale della Giornata, che spiega a tutti gli avventori il significato dell’iniziativa: un gesto che valorizza la cultura gastronomica e il ruolo della ristorazione sul territorio.

Collaterale all’iniziativa nazionale anche il coinvolgimento delle giovani generazioni, con una lezione speciale organizzata in occasione della Giornata della Ristorazione. Lunedì 11 maggio, infatti, due classi della scuola primaria “Gianni Rodari” di Alba avranno l’opportunità di partecipare a un incontro con lo chef stellato Massimo Camia, che li guiderà alla scoperta dei valori della cucina italiana e del significato della convivialità.

«L’Associazione Ristoratori e Albergatori – sottolinea il presidente Massimo Camia – aderisce con grande entusiasmo all’iniziativa, che rappresenta un’importante occasione per valorizzare uno dei prodotti simbolo della nostra cultura gastronomica. Il riso, tra gli alimenti più antichi, si distingue per la sua straordinaria versatilità: un ingrediente capace di dare vita a piatti più tradizionali quanto a creazioni più innovative e ricercate».

Per Fabrizio Pace, direttore dell'Associazione Commercianti Albesi ed Elena Giachino, responsabile Segreteria Generale ACA, «la ristorazione rappresenta uno dei pilastri del tessuto economico e turistico di Alba, Langhe e Roero. È attraverso i ristoranti del territorio che i prodotti tipici prendono forma e valore, diventando espressione concreta di una tradizione che si rinnova ogni giorno. È proprio attraverso questa continua valorizzazione che si rafforza l’identità gastronomicalocale, contribuendo in modo significativo alla diffusione e al prestigio del Made in Italy nel mondo».