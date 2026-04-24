Revello: al via la messa in sicurezza delle sponde sul Po

Sono ufficialmente iniziati e procedono a ritmo sostenuto i lavori di sistemazione idraulica lungo il fiume Po, nel tratto di Cascina Maero.

Un intervento atteso e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha seguito con attenzione e determinazione le criticità emerse lungo questo tratto del corso d’acqua.

“L’operazione, affidata all’Aipo, - spiegano dal Comune - rappresenta il primo risultato concreto di un percorso fatto di segnalazioni puntuali, sopralluoghi tecnici e confronto diretto sul territorio. Fondamentale, in questo lavoro di squadra, anche il contributo dei Carabinieri Forestali, che hanno collaborato attivamente nelle fasi di verifica e monitoraggio.

I lavori prevedono interventi mirati per la messa in sicurezza della sponda: dalla correzione di un’ansa particolarmente critica, alla movimentazione di materiale litoide utile a rafforzare le difese esistenti, fino al ripristino di tratti di scogliera oggi compromessi dall’erosione. Azioni concrete, pensate per proteggere abitazioni e terreni agricoli situati nelle immediate vicinanze.

La rapidità con cui il cantiere è stato avviato e sta procedendo testimonia l’efficacia della collaborazione tra enti e la volontà condivisa di intervenire in modo tempestivo per la tutela del territorio. Un risultato importante per la comunità, che conferma quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla gestione e sull’equilibrio del fiume.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire da vicino l’evoluzione dei lavori, con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenzione e salvaguardia per tutto il territorio”.