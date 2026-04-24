venerdì 24 aprile
Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi si ricandida e presenta la sua squadra
Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi si ricandida e presenta la sua squadra
Leggi le ultime di: Politica
 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 24 aprile 2026, 16:39

Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi si ricandida sindaco con la lista “Insieme per Costigliole"

Sindaco uscente, 56 anni, architetto, si ripresenta agli elettori per un secondo mandato. Con lui una squadra di dodici candidati, costituita da alcune riconferme e qualche nuovo innesto

Fabrizio Nasi

Fabrizio Nasi

Fabrizio Nasi si ricandida alla carica di sindaco di Costigliole Saluzzo. L'architetto libero professionista, 56 anni, guida l'amministrazione comunale dal 2020 e si presenta per un secondo mandato alla testa della lista civica “Insieme per Costigliole”, depositata in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026.

Il primo mandato ha lasciato un segno concreto sul territorio: il nuovo polo scolastico, i poliambulatori in centro che hanno mantenuto tre medici di base in paese, il Bando Borghi che ha finanziato la riqualificazione del centro storico — da Cascina Sordello a porta Grafiona. A questi si aggiungono i lavori dell'area a terrazze di via Siccardi, ancora in corso, destinata a diventare il collegamento tra il borgo medievale e il centro cittadino.

Accanto alle opere, l'amministrazione ha investito sulla vita del paese: i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la valorizzazione della Sagra dell'Uva e della Sagra della Tonda e il lavoro quotidiano con le associazioni locali hanno rafforzato l'identità e l'attrattività di Costigliole Saluzzo, sostenendo al contempo le attività commerciali, artigianali e agricole che costituiscono il tessuto produttivo ed economico della comunità — una risorsa di cui questo paese può andare fiero.

Accanto a Nasi si presenta una lista di dodici candidati consiglieri che copre un arco generazionale e professionale ampio: Veronica Capellino, 40 anni; Nicola Alessandro Carrino, 44 anni; Giada Chiappa, 26 anni; Massimo Francesco Colombero, 54 anni; Marco Dalmasso, 45 anni; Remo Francesco Giordanino, 77 anni; Renato Giovanni Giordanino, 73 anni; Luigi Giuseppe Diego Molinengo, 26 anni; Gavino Passerò, 65 anni; Erminia Alejandra Persico, 56 anni; Ivo Giuseppe Sola, 59 anni; Sara Terzago, 40 anni.

«Guardare questa lista mi dice già molto di quello che vogliamo essere — dichiara il sindaco Nasi —. C'è chi in questo paese ha messo radici da generazioni e chi ha scelto Costigliole Saluzzo come posto in cui costruire il proprio futuro. C'è chi ha vent'anni e chi ne ha settanta, e tutti hanno scelto di esserci con piena consapevolezza. In cinque anni abbiamo dimostrato che si può amministrare con serietà senza perdere il contatto con le persone: le opere fatte parlano, ma parlano anche le serate, il rapporto con le associazioni, il senso di comunità che abbiamo cercato di alimentare. Ci sono cose avviate che vogliamo portare a termine, e per farlo ho bisogno di una squadra in cui credo. Questa è quella giusta. Ora la parola spetta ai costigliolesi»

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium