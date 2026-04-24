ELEZIONI / Pier Luigi Barattero si candida come sindaco per Priero

È Pier Luigi Barattero il candidato sindaco che sfiderà alle prossime elezioni l'uscente Alessandro Ingaria.

Al suo fianco, una squadra profondamente legata a Priero da radici familiari mai interrotte.

"Ci siamo uniti — sottolinea il candidato sindaco — perché crediamo che amministrare significhi essere parte di un progetto sentito nel profondo. Ci spinge il desiderio di far crescere i nostri figli in una comunità viva, curata e pronta a evolversi".

“La nostra squadra — spiega Barattero — è stata costruita per rappresentare ogni fascia d'età del nostro borgo: dai 19 anni di Chiara agli 81 di Mauro. Vogliamo dare voce a ogni generazione, unendo l'energia e le nuove idee dei giovani con la saggezza di chi questo centro lo vive da sempre. Crediamo che chi vive il quotidiano e ne conosce la storia abbia una sensibilità naturale nel volere il suo bene. Per questo la nostra forza è tutta qui, tra la nostra gente. Ci mettiamo la presenza, l’impegno e tutto l’amore che proviamo per il luogo che chiamiamo casa. Il nostro desiderio è semplice: costruire il futuro nel paese dove siamo nati e dove vogliamo che i nostri figli possano restare.

Per noi la cura del territorio non può apparire solo a tratti o solo a determinate scadenze: vogliamo un paese bello tutto l’anno. È una forma di rispetto che dobbiamo ai nostri compaesani; un impegno e una dedizione che come gruppo vogliamo 'dare' costantemente, affinché Priero e le sue frazioni possano tornare a offrire il meglio di sé."

Barattero, classe 1974, tecnico sperimentatore in Laboratorio Prove Materiali presso l’azienda di famiglia, è consigliere uscente di opposizioe e sarà affiancato dalla lista "Priero domani" così composta:



Chiara Barattero

Federica Faroppa

Nicolò Giffra

Alberto Giugiario

Erica Prato

Gabriele Prato

Mauro Rizzo

Alessandro Rossi

Daniele Vigliero

Marco Zoppi