Alberto Anello, ex sindaco di Casteldelfino, abbraccia la causa del generale Vannacci

Continuano, anche in provincia, le adesioni a Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci.

È dell’altro ieri l’adesione ai circoli che si vanno costituendo di Alberto Anello, 71 anni, orefice verzuolese, amministratore locale di lungo corso.

Anello, negli ultimi vent’anni è stato vicesindaco, assessore e consigliere comunale di minoranza nella cittadina della Burgo, consigliere provinciale della Lega ricoprendo la carica di presidente del Miac, poi sindaco di Casteldelfino per un mandato.

Da qualche tempo era vicino alla destra identitaria di Fratelli d’Italia, partito con cui era però entrato in rotta di collisione in occasione delle ultime elezioni amministrative di Saluzzo del 2024.

Ora il suo approdo alla corte di Vannacci.

“Lascio Fratelli d’Italia per una non attenta considerazione delle periferie. Futuro Nazionale – commenta – è un soggetto politico che parla chiaro, senza fronzoli né doppi giochi, cosa che ho registrato troppe volte in questi ultimi tempi. Spero sempre – aggiunge – in un futuro sostegno al governo di Giorgia Meloni, così come mi è stato assicurato. In ogni caso, per quanto mi riguarda – conclude - nel centrodestra sempre e con coerenza”.