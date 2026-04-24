Bra, “Aperitivo in Consolle”: minoranza perplessa a un mese dall’ organizzazione, replicano giunta e Ascom

Da quasi 20 anni è un evento giovanile che anima la “movida” braidese. “Aperitivi in consolle” è una manifestazione di grande fruizione, che coinvolge i vari locali del centro di Bra, tra animazione, musica, street food e, naturalmente, i momenti pre-cena caratterizzati dai più classici aperitivi.

L’appuntamento si tiene regolarmente ogni primavera al venerdì sera (dal prossimo 22 maggio) ma, ancora oggi, unisce e divide l’opinione pubblica.

In particolare, sono i rappresentanti dei Gruppi Consiliari di minoranza Polo Civico – Bra Domani, Forza Italia, Lega Salvini Piemonte, Fratelli d’Italia e Somaglia per Bra a muovere alcuni interrogativi su quelle che ne sono l’organizzazione di base e le risorse economiche impiegate dai principali promotori: Comune, associazione “Aperitivi in consolle” e Ascom

La consigliera d’opposizione Giuliana Mossino, tramite un comunicato stampa, ha espresso insieme ai colleghi di coalizione il punto di vista.

“Sia sul sito istituzionale del Comune di Bra, sia nella brochure “Bra Città da vivere”, così come sul sito dell’ATL Langhe Roero e Monferrato, nel calendario eventi è presente una sezione dedicata ad “Aperitivo in Consolle 2026”, nella quale si legge testualmente: ‘Dal 22 maggio ogni venerdì sera dalle ore 19 tornano gli aperitivi in consolle. Una nuova edizione che vi permetterà di passeggiare per Bra alla ricerca di musica, sorrisi e street food. I locali coinvolti proporranno aperitivi a tema e una sonorizzazione musicale composta da DJ set e live, strutturata in macro-aree tematiche, al fine di garantire una fruizione gradevole del sottofondo che accompagnerà la movida. Una domanda sorge spontanea: è possibile che, a circa un mese dall’inizio di una manifestazione così importante per la città e per il territorio, non vi siano ancora informazioni chiare e dettagliate?” – ha premesso Mossino.

“Per quale motivo, ogni anno, un evento ormai consolidato, che il Comune di Bra e il territorio hanno fatto proprio, al punto da essere presente nei calendari istituzionali degli eventi, continua ad essere accompagnato da un persistente clima di incertezza? – ha proseguito - Dopo 17 anni dell’attuale amministrazione, non si è ancora riusciti a definire risorse economiche adeguate e un format efficace, stabile e sostenibile, condiviso in questo caso con l’associazione “Aperitivo in Consolle” e con l’Ascom, come avviene invece per altre manifestazioni di successo enogastronomiche, culturali, sportive, economiche e di intrattenimento, quali ad esempio Cheese, Bra’s, Ticket to Bra, la Strabra, la Gran Fondo Bra-Bra, Artico Festival, il Sabato del Vignaiolo, il Mercatino dell’Antiquariato e le numerose altre iniziative che animano la nostra città. Ogni anno, in questo periodo, sul tema “Aperitivo in Consolle”, l’Amministrazione sembra ‘cadere dalle nuvole’.

Non è tardata ad arrivare la replica, con le precisazioni della Giunta e di Ascom, tra i promotori della storica rassegna.

“Dopo un lungo lavoro di preparazione, fatto di incontri, analisi dei costi, proposte organizzative e attenzione agli aspetti imprescindibili della sicurezza, l'edizione 2026 degli Aperitivi in consolle è ormai definita, e si preannuncia ancora più partecipata e ricca di iniziative, confermandosi come l'appuntamento più atteso e al tempo stesso come grande richiamo per le settimane che precedono l'estate”. – hanno commentato – “La formula riprende la novità già introdotta l'anno passato, con la diffusione della musica da un'unica emittente cui saranno collegati in streaming i locali aderenti alla manifestazione: scelta quest'ultima maggiormente adatta a garantire uniformità e volta a creare le condizioni per una più facile gestione dei volumi sonori, oltre che per evitare iniziative estemporanee potenzialmente rischiose ai fini del corretto svolgimento delle serate”.

Sulla sicurezza degli eventi: “Il tema è al centro dell'attenzione anche da parte degli organi sovraordinati, quali la Prefettura e la Questura, che stanno ancora richiedendo di impostare la manifestazione secondo precise regole cui gli organizzatori si devono scrupolosamente attenere, per consentire di conciliare divertimento e senso della misura, accoglienza delle migliaia di persone previste e vivibilità della città, anche perché la formula vincente della manifestazione sta nelle vie e nelle piazze teatro di incontro, svago e occasioni di socializzazione. Per questo motivo si sta ancora lavorando assiduamente per definire tutti gli aspetti necessari legati alla sicurezza”.

“Anche quest'anno l'Amministrazione comunale e l'Ascom Bra, per le rispettive competenze, pur non essendo direttamente gli organizzatori delle serate, non faranno mancare il sostegno e il concreto contributo, non solo finanziario, ma di indirizzo e accompagnamento per gli aspetti tecnici e di gestione dell'iniziativa, mettendo a disposizione energie professionali, in grado di svolgere un intenso lavoro, come sempre coordinato e collaborativo. – hanno concluso - L'edizione 2026 vuole anche essere l'occasione per offrire alle famiglie spazi e momenti per vivere la città nelle ore serali, per gustare cibi delle nostre eccellenze gastronomiche, per passeggiare tra i negozi e le vetrine, per salutare la bella stagione riscoprendo il gusto di stare insieme in sicurezza”.