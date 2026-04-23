Torino-Cuneo, tornano i treni all’alba e a tarda notte. Bergesio e Tallone: "Vittoria del territorio e del buonsenso: restituiamo valore e dignità alla Granda"

“Il ritorno della prima corsa del mattino e dell'ultima della sera sulla linea ferroviaria Torino-Cuneo non è solo un cambio d'orario, è un atto di giustizia per un intero territorio”, questo il commento del Senatore Giorgio Maria Bergesio e del Sindaco di Fossano Dario Tallone che da tempo chiedono a gran voce il ripristino delle corse.



"Ed ora la conferma ufficiale è giunta dalla Regione Piemonte, sottolineano. I treni che restituiranno ossigeno alla mobilità cuneese saranno, tra gli altri, il Cuneo 4.21 – Torino Porta Nuova 5.35 e il Torino Porta Nuova 23.25 – Cuneo 00.46. Nonostante i lavori infrastrutturali ne facciano slittare l’operatività al cambio d'orario invernale di dicembre 2026, l’impegno è ormai definitivo.



"È un risultato che ridà valore e centralità alla nostra terra - dichiarano congiuntamente il Senatore Bergesio e il Sindaco Tallone -. Non si tratta solo di binari, ma di restituire dignità a chi ogni giorno si alza prima dell’alba per lavorare o studiare. Abbiamo lottato per queste corse perché era una richiesta di buonsenso che arrivava direttamente dai cittadini. Riaccendere questi collegamenti significa dire che il Cuneese non è una periferia, ma un territorio vivo, interconnesso e con il diritto di pretendere servizi all'altezza delle sue eccellenze”.



Per il Sindaco di Fossano, Dario Tallone, il ripristino delle corse notturne e mattutine è una vittoria identitaria. "Fossano è il cuore pulsante, sottolinea, e lo snodo centrale della nostra provincia. Ridare ai fossanesi e a tutti i cuneesi la possibilità di rientrare da Torino dopo le 23 o di raggiungere il capoluogo prima delle 6 del mattino significa rendere il nostro territorio realmente attrattivo per i giovani e competitivo per le imprese. Ringraziamo l'Assessore Gabusi per aver ascoltato il grido del territorio e aver trasformato le nostre istanze in atti concreti”.



"Il ripristino di questi collegamenti storici è la dimostrazione che, conclude il Senatore Bergesio, quando il territorio è unito, riesce a far valere il proprio peso e la propria dignità. Questo risultato non è solo un traguardo tecnico, ma un investimento sul valore umano e produttivo della Granda. Non ci fermeremo qui: continueremo a vigilare affinché la nostra provincia abbia infrastrutture che ne rispecchino l'eccellenza, perché il Cuneese merita di correre alla stessa velocità delle aree più sviluppate d'Europa”.