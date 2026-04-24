ASL CN1, parte lo studio GAPS Piemonte sul gioco d’azzardo

Il disturbo da gioco d’azzardo è un motivo di crescente preoccupazione per la salute pubblica. Per comprendere meglio questo fenomeno, l’ASL CN1 invita i cittadini a partecipare allo studio GAPS Piemonte, condotto dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR in collaborazione con la Regione Piemonte.

Lo studio raccoglierà informazioni epidemiologiche e sociali sulla diffusione del gioco d'azzardo nella nostra regione. Partecipare è semplice: i cittadini selezionati - estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali- riceveranno un questionario arancione da compilare e restituire gratuitamente, anche online tramite un codice QR presente sulla copertina. I questionari saranno inviati per posta, corredati di una busta preaffrancata per la restituzione gratuita. In alternativa, i cittadini potranno compilare il questionario online inquadrando il codice QR presente sulla copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici, in linea con le normative sulla privacy. Lo studio è un follow-up delle rilevazioni condotte nel 2018 e nel 2022, con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione del fenomeno e valutare eventuali cambiamenti nei comportamenti di gioco.

“Invito tutti i cittadini a partecipare a questo importante studio per aiutarci a conoscere la diffusione del gioco d'azzardo e prevenire i rischi associati,” dichiara Maurizio Coppola, Direttore del dipartimento delle Dipendenze patologiche della CN1.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e sulle attività di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo adottate dall’ASL CN1, si invita a visitare il sito web www.aslcn1.it.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web del CNR all'indirizzo www.epid.ifc.cnr.it o la pagina Facebook @EpidemiologiaRicercaCNR.