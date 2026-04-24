Più di 2000 persone e tanti giovani per la fiaccolata della Liberazione a Cuneo [FOTO E VIDEO]

A Cuneo è stata la tradizionale fiaccolata, come ogni anno, a dare il via alle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione.

Una fiaccolata che ha visto la partecipazione di centinaia e centinaia di persone, più di 2000, tra loro tanti giovani. E che ha preso il via dal Parco della Resistenza. "Siamo in tanti. E questo ci fa pensare che non tutto è perduto", ha detto Gigi Garelli prima di passare la parola alla sindaca Patrizia Manassero, al presidente Anpi Paolo Allemano e a Claudia Bergia dell'associazione partigiana Ignazio Vian.

Molto attesa l'orazione di Cathy La Torre, avvocata e attivista siciliana seguitissima sui social per le sue battaglie per i diritti.

Ha parlato di donne, delle 21 Madri Costituenti. 21 su 556 ma, ha detto Cathy La Torre, "hanno fatto un gran casino". E - ha aggiunto - "sono convinta che alcuni dei più importanti articoli della nostra Costituzione, senza il loro contributo, non sarebbero altrettanto belli".

Le ha chiamate per nome, loro come tante altre donne, partigiane, a partire da Lidia Beccaria Rolfi di Mondovì, "perché non siano invisibili. La memoria è un'arma che rende inutile ogni altra arma".

Ha sottolineato i comportamenti fascisti di questo governo e il continuo attacco alla Costituzione perché, ha detto - "gli unici che non parteciparono alla srittura della Costitituzione furono i fascisti. Ecco perché non la considerano loro". Per concludere: "Non dobbiamo mai deimenticarci che non siamo nati in un Paese libero ma in un Paese liberato".

Tantissimi gli applausi per lei, che ha parteciparto alla fiaccolata con le centinaia di persone che hanno camminato dal parco della Resistenza lungo corso Dante e corso Nizza, accompagnata dalla Banda Musicale “D. Galimberti”, che, sotto il balcone da cui parlo Galimberti, hanno suonato Bella Ciao.