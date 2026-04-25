Calcio Serie C / Il Bra fa visita alla Juventus Next Gen in attesa di conoscere l’avversaria dei playout

Quando mancano 90 minuti alla fine del campionato di Serie C nulla è ancora deciso: l’AC Bra domani, domenica 26 aprile, farà visita alla Juventus Next Gen. Per i giallorossi cresce l’attesa per il doppio scontro salvezza datato 9 e 16 maggio.

La sfida, valida per l’ultima e 38a giornata del Girone B, andrà in scena allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria: fischio d’inizio alle ore 14:30.

Il Bra arriva dalla sconfitta per 1-2 al “Sivori” con la Ternana (sorpasso umbro firmato Leonardi giunto in pieno recupero). I giallorossi, già certi del penultimo posto che garantisce loro i playout, non hanno nulla da chiedere in termini di classifica a quest’ultimo incontro di regular season. Nonostante ciò, i cuneesi si presenteranno ad Alessandria più motivati che mai: un successo lancerebbe i braidesi in vista della doppia sfida salvezza prevista per il 9 e il 16 maggio.

La truppa di mister Fabio Nisticò, che domani dovrà far a meno dello squalificato De Santis, non conosce ancora l’avversaria per i playout. La sfidante più probabile è la Sambenedettese che attualmente ha 34 punti (i marchigiani faranno visita alla Vis Pesaro nell’ultima giornata); le altre due avversarie possibili, seppur meno probabili, sono Torres (a quota 36 e attesa dalla sfida in casa della capolista Arezzo) e Perugia (37 punti con il Forlì in programma domani).

La Juventus Next Gen arriva dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo della Pianese. Stop preceduto da due importanti vittorie contro Ternana (2-1 al “Moccagatta con sigilli di Puczka e Guerra) e Guidonia Montecelio (1-0 sempre in casa con gol partita di Licina). I bianconeri, già certi della qualificazione ai playoff promozione, vorranno chiudere al meglio un campionato giocato da protagonisti. In caso di vittoria gli juventini si garantirebbero il quinto posto, per loro sarebbe il miglior piazzamento in regular season di Serie C dalla fondazione della seconda squadra bianconera (stagione 2018-19).

I torinesi proveranno a sfruttare il fattore campo: seppur il “Giuseppe Moccagatta” non sia il campo d’allenamento per i giovani juventini, in stagione le migliori prestazioni sono arrivate proprio in territorio alessandrino, come testimoniato dai 32 punti ottenuti in “casa” sui 52 totali. Mister Massimo Brambilla, papà del centrocampista braidese Alessio, farà ancora una volta affidamento al suo bomber David Puczka: il giovane terzino austriaco ha stupito tutti grazie alle sue dieci reti che lo potrebbero proiettare in prima squadra.

In classifica il Bra occupa la diciottesima e penultima posizione con 31 punti, mentre la Juventus Next Gen è al quinto posto a quota 52.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata finì 1-1 (il bianconero Puczka rispose all’iniziale vantaggio di Baldini). I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa (1.60) con il successo degli ospiti che è dato a quota 5.00

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255 con telecronaca di Giovanni Poggi) e su NOW.

La partita sarà diretta da Luca De Angeli di Milano, coadiuvato dagli assistenti Daniele Antonicelli di Milano e Davide Fenzi di Treviso, quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro e operatore FVS Paolo Cufari di Torino.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 9 maggio, data che segnerà l’inizio dei playout salvezza. Seppur non si conosca ancora l’avversaria dei piemontesi è già certa la sede dell’incontro: l’andata si giocherà infatti allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante mentre il ritorno vedrà viaggiare i ragazzi di mister Nisticò.