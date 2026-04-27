Al Vallauri di Fossano gli studenti imparano economia al tavolo di “Hegemony”

Una lezione di economia diversa per la classe 4 A AFM dell’Istituto Vallauri di Fossano quella di giovedì 23 aprile!

Gli studenti per una mattina si sono infatti calati rispettivamente nei ruoli dello Stato, dei capitalisti, degli operai e della classe media cimentandosi nel gioco da tavolo “Hegemony” che, attraverso una serie di carte e segnalini, simula le politiche socio-economiche nazionali.

Guidati da alcuni esponenti dell’associazione ludico-culturale “I Guardiani del Warp” di Fossano, gli studenti hanno dovuto fronteggiare il deficit dello Stato, lo smantellamento del welfare, la ricerca di profitti, i salari bassi, la pressione tributaria, gli scioperi dei lavoratori, le manifestazioni popolari, le votazioni per cambiare le leggi…

Un gioco avvincente che ha permesso di capire meglio e in un modo diverso i complessi meccanismi alla base delle decisioni dello Stato, delle imprese e delle famiglie, acquisendo altresì la consapevolezza che ogni scelta economica porta vantaggi a qualcuno e svantaggi ad altri, alla ricerca continua di un difficile equilibrio tra profitto ed equità sociale.

L’associazione “I Guardiani del Warp”, che si ringrazia per la disponibilità, si ritrova per serate ludiche ad ingresso libero tutti i martedì e venerdì, a partire dalle ore 20.30, a Fossano in via dello Stagno 2 presso Cascina Sacerdote.