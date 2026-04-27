“Stra Cavalion”, successo per la 10ª edizione: oltre 210partecipanti a Cavallerleone

Si è svolta lo scorso 25 aprile la 10ª edizione della ‘Stra Cavalion’, la manifestazione ludico-motoria con corsa podistica non competitiva che, come da tradizione, ‘apre le danze’ della Festa Patronale di San Giuseppe a Cavallerleone.

Un appuntamento ormai consolidato che anche quest’anno ha richiamato un’ampia partecipazione, con oltre 210 tra podisti e camminatori.

L’evento, organizzato dagli Amici Runners Cavallerleone con il supporto della C.B. Sport–Podistica Caramagna, si è concluso con le premiazioni e un ricco ristoro offerto dalla Panetteria Quaglia, in un clima di festa e condivisione.

Per quanto riguarda i risultati, tra gli uomini si è imposto Lorenzo Perlo (asd Atl. Avis Bra Gas), mentre il primo cavallerleonese è stato Ettore Spertino.

In campo femminile, vittoria per Sofia Avalle, con Elisa Marchisio prima tra le partecipanti di Cavallerleone.

Tra i più giovani, primo classificato Marco Bergese e prima bambina Giulia Gaschino (Sportification di Fossano).

Riconoscimenti anche per i gruppi sportivi: il più numeroso è stato Sportification di Fossano, seguito da Atletica Racconigi e Vigone che Corre.

Premiata inoltre la famiglia più numerosa, la famiglia Preziosi di Cavallerleone.

“Un sentito ringraziamento per la collaborazione – dicono gli organizzatori - al sindaco Marcellino Peretti, all’amministrazione comunale e ai dipendenti, al gruppo comunale di Protezione Civile, alla Pro Loco e a Cavallerleone Solidale al fotografo e ai numerosi volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Ringraziamo anche gli sponsor e sostenitori che, da dieci edizioni, rendono possibile la manifestazione”.