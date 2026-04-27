Alba Chopper & Tattoo Show, ingresso gratuito per tre giorni di motori, tatuaggi e spettacolo in piazza Medford

Per tre giorni, piazza Medford ad Alba si trasformerà in un grande villaggio delle passioni: il rombo delle moto, l’odore dello street food, la musica dal vivo, il mondo dei tatuaggi, le esibizioni stunt e persino il ring. Dall’8 al 10 maggio 2026 torna nella capitale delle Langhe l’Alba Chopper & Tattoo Show, manifestazione ormai riconoscibile e consolidata che, anno dopo anno, continua a crescere e a reinventarsi senza perdere la propria identità. Tra le novità più curiose e spettacolari dell’edizione 2026 ci sarà infatti anche la gara di pugilato FPI organizzata da Bullfighter, in programma domenica sera. Un programma davvero ricco, totalmente a ingresso gratuito.

Nato nel 2016 e cresciuto attraversando diverse sedi, l’evento ha trovato ad Alba una dimensione stabile e sempre più ampia, mantenendo però intatta la propria anima: quella legata al mondo delle moto custom, della cultura biker e del tatuaggio. Attorno a questo cuore pulsante si è costruito nel tempo un contenitore sempre più ricco, fatto di musica, spettacolo, intrattenimento e momenti di aggregazione.

L’edizione 2026 si annuncia tra le più complete di sempre: ingresso gratuito, oltre 100 stand provenienti da tutta Europa, più di 10 punti street food, live music, DJ set, aree dedicate ai tatuaggi, contest e spettacoli distribuiti lungo l’intero arco delle tre giornate.

Accanto alla componente storica legata alle moto, torna anche la Tattoo Convention, con tatuatori e artisti provenienti da diversi Paesi, mentre prosegue l’apertura ad altri segmenti del mondo motoristico e dell’intrattenimento.

Tra i momenti più attesi ci saranno le esibizioni dello stuntman polacco Maciej Dop su Harley Davidson, protagonista in diversi momenti durante tutte e tre le giornate. Il programma musicale alternerà rock band, DJ set e il format “Disco Inferno”, dedicato ai grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90.

Venerdì 8 maggio l’apertura è fissata alle 17.00, con DJ set e animazione per tutta la serata. Alle 21.00 è in programma la prima esibizione di Maciej Dop, seguita alle 22.00 dal live della Border Line Rock Band. La chiusura è prevista a mezzanotte.

Sabato 9 maggio l’evento aprirà alle 10.30 e proseguirà fino alle 2.00 di notte. In programma nuove esibizioni stunt nel corso della giornata, la premiazione del contest Springer Italian Club alle 16.00, il live dei Trucker’s Hats alle 17.30 e, dalle 22.30, il party Disco Inferno.

Domenica 10 maggio sarà una giornata particolarmente ricca, tra nuove esibizioni stunt a partire dalla mattinata, musica live con la Capitan Hard Rock Band, i combattimenti di boxe e le premiazioni dei contest dedicati al mondo custom e dei tatuaggi. Alle 19.30 spazio anche alla gara di pugilato FPI organizzata da Bullfighter, tra le novità più spettacolari dell’edizione 2026.

Nel corso della giornata si terranno infatti la premiazione contest Top Ten e Best in Show by Lowride Magazine e la premiazione Tattoo Contest.

“Negli anni abbiamo lavorato per far crescere l’evento senza snaturarlo – spiegano gli organizzatori –. L’anima resta quella delle moto e della cultura custom, ma ogni edizione cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo per coinvolgere sempre più persone”. E ancora: “La scelta dell’ingresso gratuito va proprio in questa direzione: vogliamo che Alba Chopper & Tattoo Show sia una festa aperta, accessibile e capace di portare in città appassionati, curiosi e famiglie”.

Per informazioni: 393 8004069 – 333 604 5950 – info@albachoppertattooshow.com

– www.albachoppertattooshow.com