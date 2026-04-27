Ceva ha celebrato il 25 aprile ricordando il valore della libertà

Nella mattinata di sabato 25 aprile il Comune di Ceva ha celebrato la Festa della Liberazione, di cui ricorreva l’81° anniversario.

Un percorso che si è snodato dal Cimitero di Sant’Agostino, per poi approdare in piazza Vittorio Emanunele II, avviandosi quindi al monumento ai Caduti di tutte le guerre, dove il sindaco Fabio Mottinelli ha tenuto il discorso commemorativo. Dopo i ringraziamenti alle associazioni, alle associazioni d’arma, alle Forze dell’Ordine e ai tanti cittadini presenti, Mottinelli è entrato nel vivo del significato di questa importante giornata.

“Vedo qui tanti bambini e tante bambine, mi rivolgo soprattutto a loro. Come abbiamo già ricordato anche durante la tappa al Cimitero oggi ricordiamo tutti i Caduti, ma oggi è un giorno di festa, infatti si chiama Festa della Liberazione. Ma perché è così importante festeggiare oggi? Innanzitutto, dobbiamo ricordare che non è sempre stato così facile riconoscere in oggi un giorno di festa; alla fine della guerra la pacificazione tra le parti schierate su fronti diversi è stata complessa per colpe sia degli uni, sia degli altri, questo ce lo riportano anche illustri storici, quali per esempio Renzo De Felice, trovarsi in accordo non è stato facile. E nonostante queste vicissitudini, oggi dobbiamo condividere i valori della democrazia, insieme. Pensiamo per esempio che oggi è festa nei nostri Comuni, a Ceva oggi abbiamo il Palio dei Rioni, che unisce la città in giochi, sfide, divertimento. Proprio in queste occasioni di gioia, di condivisione, dobbiamo fermarci un attimo a riflettere su quanto sia importante la libertà. Della mancanza di libertà ce ne accorgiamo solo quando non ne abbiamo più, è necessario che talvolta ci soffermiamo su questo per renderci conto di quanto siamo fortunati a essere liberi, perché questo è un bene prezioso che non possiamo né dobbiamo dare per scontato”.

Le celebrazioni sono quindi terminate con la Messa in Duomo. Alle celebrazioni ha preso parte la Banda Cittadina “Adriano-Bersone-Masenti”.