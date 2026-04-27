Lutto a Mondovì per la scomparsa di Giovanni Garelli, già consigliere degli Alpini e volontario

Cordoglio a Mondovì per la scomparsa di Giovanni Garelli che si è spento oggi, lunedì 27 aprile, all'età di 78 anni.

Residente all'Altipiano, era stato consigliere e tesoriere dell'ANA di Mondovì. Nel corso della sua vita si è sempre speso per aiutare gli altri. Oltre a far parte dell'Associazione Nazionale Alpini aveva prestato servizio come volontario nella Croce Rossa e, negli ultimi anni, era anche socio dell'AmiSaL, l'associazione che si occupa del recupero e delle visite del Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì.

Lascia la moglie Luigina, vice presidente dell'Auser Mondovì, la figlia Eleonora con Ivano, gli affezionati nipoti Giulia e Alessandro e i parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato nella parrocchia del Sacro Cuore a Mondovì domani, martedì 28 aprile, alle 19. Sempre al Sacro Cuore si svolgeranno le esequie nella mattinata di mercoledì, alle 10.30.

Eventuali offerte saranno devolute al reparto di ematologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e alla Croce Rossa di Mondovì.