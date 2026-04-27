Consiglio comunale a Savigliano: bilancio, tasse e Università al centro della seduta

Si riunirà domani, martedì 28 aprile alle 19, il Consiglio comunale di Savigliano, con un ordine del giorno particolarmente ricco che spazia dai principali atti finanziari dell’ente fino a temi di attualità e interesse pubblico sollevati attraverso interrogazioni e interpellanze.

Dopo le comunicazioni iniziali e la trattazione delle interrogazioni, l’assemblea sarà chiamata ad affrontare alcuni dei passaggi amministrativi più rilevanti dell’anno. Tra questi, la seconda variazione al bilancio di previsione 2026/2028 con il contestuale aggiornamento del Documento unico di programmazione, oltre all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi legati alla gestione dei rifiuti: in discussione le modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tari, la presa d’atto del piano economico finanziario (Pef) del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026/2029 e l’approvazione delle tariffe e delle scadenze per il 2026.

Tra i punti di rilievo figura inoltre il patto locale per il sostegno al polo cuneese dell’Università degli Studi di Torino per il periodo 2026-2036, accompagnato da un addendum, segnale dell’attenzione verso il ruolo della formazione universitaria sul territorio.

Non mancheranno temi di carattere politico e sociale, con un ordine del giorno dedicato alla tutela del consenso nella normativa dedicata alla violenza sessuale e un altro relativo alla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

LE INTERROGAZIONI: PARCHEGGI, TURISMO E AMBIENTE

La seduta vedrà diverse interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza.

Le prime due interrogazioni, relative ai parcheggi di Borgo Marene e al turismo a Savigliano, sono firmate da Maurizio Occelli (Fratelli d’Italia).

Riguardo ai parcheggi viene evidenziata una situazione di criticità per residenti e lavoratori, con richieste di intervento sulla regolamentazione della sosta e sulla segnaletica.

Nella seconda interrogazione Occelli punta l’attenzione sui dati turistici della città, ritenuti inferiori rispetto ad altre realtà del territorio, chiedendo strategie per rendere Savigliano più attrattiva.

La terza interrogazione, riguardante la mancata chiusura della cupola del monumento ai partigiani nel cimitero del capoluogo, è presentata da Paolo Tesio (Spazio Savigliano), che solleva il tema della tutela del sito e della necessità di interventi di ripristino.

Sempre dai banchi di 'Spazio Savigliano' arriva la quarta interrogazione, a firma di Giacomo Calcagno, dedicata agli alberelli di via Antica Fornace: si chiede all’amministrazione di procedere alla sostituzione delle piante mancanti e alla riqualificazione dell’area.

Infine, la quinta interrogazione, ancora a firma di Paolo Tesio (Spazio Savigliano), riguarda il taglio degli alberi lungo le sponde del torrente Maira.

Saranno evidenziate le preoccupazioni emerse tra i cittadini per l’impatto ambientale degli interventi, le modalità operative e il rispetto dei periodi sensibili per la fauna, chiedendo chiarimenti su incarichi e procedure.