Il 25 Aprile a Villanova Mondovì: "la memoria collettiva vive nei luoghi che ci circondano"

Una memoria che vive nei luoghi che ci circondano e che dobbiamo mantenere viva con la memoria.

È questo il messaggio del 25 Aprile, celebrato nella giornata di sabato, a Villanova Mondovì. Come da tradizione, l'amministrazione comunale del sindaco Roberto Murizasco, insieme alle Forze dell'Ordine ha deposto le corone presso i cippi posti sul territorio comunale.

Di fronte alla casa di riposo “don B. Rossi” si è poi composto il corteo, aperto dalla Banda Musicale Villanovese, per il tributo e la deposizione delle corone di alloro presso i monumenti all'Artigliere in via Roccaforte e a quello dei Carabinieri in piazza Filippi.

La cerimonia è poi proseguita in piazza della Rimembranza, con ampia partecipazione da parte delle autorità civili, militari, associazioni d'Arma, Croce Rossa, protezione civile e una nutrita presenza di Alpini per l'orazione ufficiale e la deposizione della corona d'alloro presso il monumento ai caduti.

