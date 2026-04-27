ELEZIONI / Il sindaco uscente Beppe Ruaro si ricandida per Caprauna

Sarà lista unica a Caprauna per le prossime elezioni amministrative, che si terranno nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio in 19 Comuni della Provincia: Aisone, Benevello, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castiglione Tinella, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Diano d'Alba, Elva, Magliano Alpi, Narzole, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana, Santo Stefano Belbo, Treiso e Verzuolo.

Il sindaco uscente Giuseppe "Beppe" Ruaro, ha ufficializzato la sua ricandidatura e non avrà avversari in corsa al municipio, tranne il raggiungimento del quorum.

A sostenere la sua candidatura i componenti della lista “Insieme per credere in un futuro” con:

Riccardo Rolando

Andrea Pesce

Bruno Cavallo

Mauro Ruaro

Giampaolo Ruaro

Enrica Ruaro

Mauro Galligani

Valentina Ruaro

Roberto Curletti

Moreno Manzini