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Politica | 27 aprile 2026, 18:33

ELEZIONI / Il sindaco uscente Beppe Ruaro si ricandida per Caprauna

Sarà sostenuto dalla lista “Insieme per credere in un futuro”

Beppe Ruaro

Beppe Ruaro

Sarà lista unica a Caprauna per le prossime elezioni amministrative, che si terranno nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio in 19 Comuni della Provincia: Aisone, Benevello, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castiglione Tinella, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Diano d'Alba, Elva, Magliano Alpi, Narzole, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana, Santo Stefano Belbo, Treiso e Verzuolo.

Il sindaco uscente Giuseppe "Beppe" Ruaro, ha ufficializzato la sua ricandidatura e non avrà avversari in corsa al municipio, tranne il raggiungimento del quorum. 

A sostenere la sua candidatura i componenti della lista “Insieme per credere in un futuro” con:

Riccardo Rolando
Andrea Pesce
Bruno Cavallo
Mauro Ruaro
Giampaolo Ruaro
Enrica Ruaro
Mauro Galligani
Valentina Ruaro
Roberto Curletti
Moreno Manzini

Arianna Pronestì

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