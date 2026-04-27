Cuneo, il 23 maggio visita guidata nell’area della stazione: storia, architettura e memoria del Novecento

L’associazione 'Nuovo Corso Giolitti' organizza per sabato 23 maggio 2026, con partenza alle ore 15.00 davanti al palazzo della stazione di Cuneo, una visita guidata gratuita dedicata alla storia dell’area della stazione ed alle principali testimonianze dell’architettura razionalista del Novecento presenti in questa parte della città.

L’iniziativa, che si concluderà intorno alle ore 17.00 in corso Giolitti, sarà condotta dallo storico cuneese Giovanni Cerutti, autore di numerose opere dedicate alla città di Cuneo, che accompagnerà i partecipanti in un percorso nel quale alla ricostruzione storica si uniranno aneddoti, curiosità e riferimenti alla memoria civile del territorio. Accanto a lui sarà presente anche una guida turistica, così da offrire ai partecipanti un accompagnamento qualificato sia sotto il profilo storico sia sotto quello culturale e divulgativo.

Il percorso toccherà alcuni dei luoghi più significativi dell’area, a partire dalla stazione ferroviaria e dal faro della stazione, per proseguire attraverso piazzale della Libertà, corso IV Novembre, corso Dante e corso Giolitti, mettendo in evidenza edifici emblematici del razionalismo cuneese, tra cui il Palazzo Romero, la Casa del Balilla, la Casa del Mutilato, il Palazzo Littorio, la Casa della Madre e del Fanciullo e altri complessi che hanno segnato l’identità urbanistica del Novecento. Il cammino sarà anche occasione per richiamare figure e luoghi della memoria cittadina, da Giovanni Giolitti a Duccio Galimberti, da Sandro Delmastro a Cesare Vinaj, fino ai richiami ai martiri antifascisti, in un intreccio tra architettura, vicende civili e trasformazioni urbane.

Con questa proposta, l’associazione Nuovo Corso Giolitti intende offrire alla cittadinanza un’occasione concreta per riscoprire un quadrante urbano spesso attraversato frettolosamente, ma ricco di storia, significati e testimonianze architettoniche di grande interesse.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo email info.nuovocorsogiolitti@gmail.com, poiché al momento è prevista una sola edizione della visita e i posti sono limitati.



