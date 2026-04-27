Il 1° maggio il Castello di Verzuolo apre le porte: una giornata tra storia, relax e misteri per tutta la famiglia

Il fascino medievale che domina il borgo di Verzuolo si prepara a svelare i suoi segreti. In occasione della festività del Primo Maggio, l’Associazione Turistica Pro Loco Villa di Verzuolo organizza una giornata speciale dedicata alla scoperta del Castello e del suo parco, con un programma ricco di appuntamenti che spaziano dalla gastronomia locale alle attività ludiche per i più piccoli.

Per l’intera giornata, il Castello diventerà il fulcro di un’esperienza immersiva: gli amanti della storia potranno partecipare alle visite guidate “Il Castello e i suoi segreti”, previste per le ore 11:15 e 16:15. Un’occasione unica per varcare soglie solitamente chiuse al pubblico e scoprire le vicende che hanno caratterizzato questo maniero del territorio.

Ingresso € 7, ridotto € 4 per ragazzi 11-18 anni, gratuito fino a 10 anni e per possessori di Abbonamento Musei; sconto 30% per soci FAI.

​Relax e sapori della tradizione

Il parco del maniero offrirà un'ampia Area Pic Nic e Relax, dove sarà possibile riservare un tavolo (contributo € 5) per godersi il panorama in totale tranquillità. Per chi desidera invece farsi viziare dai sapori locali, la Pro Loco propone un Menu Pranzo tipico (€ 18) che include eccellenze del territorio: affettati misti, insalata russa, gnocchi al ragù, salsiccia con patatine, formaggi, l'immancabile Bunet e acqua inclusa. Sono previste agevolazioni per i bambini: gratuito fino a 3 anni e solo € 10 fino a 10 anni.

​Divertimento per i più piccoli

La manifestazione è pensata a misura di famiglia. Oltre a un’area disegno sempre attiva e giochi in scatola per tutte le età, i bambini dai 4 ai 10 anni potranno partecipare a "La Valigia nel Tempo" (ore 10:00 e ore 15:00): un’attività guidata, accompagnati da un genitore, che promette una sorpresa finale per tutti i piccoli esploratori (costo € 5).

Per garantire la migliore accoglienza, la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 30 aprile.

È possibile riservare il proprio posto o richiedere informazioni contattando il numero 351 4204004 o scrivendo a pro.villa@virgilio.it. Per ulteriori dettagli sulle attività e sul borgo, è possibile consultare il sito ufficiale https://villadiverzuolo.it/