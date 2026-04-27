Cherasco, il 10 maggio torna il mercato dell'antiquariato e del collezionismo

Domenica 10 maggio torna a Cherasco uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati: il Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo. L’evento, alla sua seconda edizione primaverile, fa seguito al grande successo registrato nella domenica delle Palme.

Nella splendida cornice del centro storico, tra vie ordinate a scacchiera, palazzi storici e giardini in piena fioritura, centinaia di espositori daranno vita a un affascinante percorso alla scoperta di oggetti d’altri tempi. Tra le bancarelle si potranno scoprire mobili d’epoca, oggetti per la casa, libri rari, stampe, attrezzi da lavoro, capi e accessori vintage, dischi, ceramiche, vetri e tante curiosità, ciascuna con una storia da raccontare. Per l’occasione, l’intero centro sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 18, offrendo ai visitatori la possibilità di passeggiare con calma e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera suggestiva dell’evento, ormai diventato uno dei più attesi nel panorama antiquario del Piemonte. Un appuntamento imperdibile per collezionisti, appassionati e curiosi: Cherasco vi aspetta per vivere una giornata ricca di fascino e tradizione.

Il mese di maggio, con le sue giornate tiepide invita a stare all’aria aperta e Cherasco offre aree verdi, giardini, la possibilità di fare una passeggiata lungo i viali napoleonici e bastioni da cui si gode il panorama sulla Langa.

Si potranno inoltre visitare diverse mostre, ad ingresso gratuito: a Palazzo Salmatoris è aperta la mostra “L’equilibrio dello spazio” di Caty Torta, omaggio a una grande artista torinese che è stata una figura originale e indipendente dell’arte italiana del Novecento (orari: il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30, catalogo in mostra).

Nella chiesa di San Gregorio appositamente per l’occasione c’è l’esposizione “Bambole sotto la Mole” a cura di Claudia Marchisio, Simonetta Saudino e Samy Odin, una mostra dedicata alle bambole in feltro realizzate in Piemonte nel corso del Novecento, all’ombra della Mole Antonelliana. La selezione comprende esemplari prodotti da celebri ditte come Lenci, Margot, Messina VAT, Anili e altre manifatture affini, testimoniando creatività artigianale, eleganza dei materiali e gusto dell’epoca (orari sabato dalle ore 10 alle 18 e domenica dalle 9 alle 18).

Tra i tanti luoghi di interesse artistico, sarà possibile visitare gratuitamente la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico, un esempio ancora integro di sinagoga di ghetto piemontese; edificata nel Settecento, si trova all'ultimo piano di un edificio in via Marconi 6, nell'area dell'antico ghetto. Seguirà i seguenti orari di apertura: 10.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30 (ultimo ingresso ore 17,30).

Da vedere inoltre c’è il Museo della Magia, la più grande esposizione museale nel settore di magia-prestidigitazione in Europa, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo; la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco (per info www.museodellamagia.it ).

Cherasco offre poi una vasta gamma di eccellenze enogastronomiche: dalle chiocciole cucinate nei modi più svariati nei ristoranti cittadini alla Salsiccia di Cherasco al Barolo ai dolci Baci, perfetto connubio tra nocciola di Langa e cacao, oppure degustare la Robiola di Cherasco, eccezionale formaggio che ha ottenuto la prima De.Co, riconoscimento comunale che garantisce la genuinità e la filiera del prodotto. La Città delle paci, con la sua storia, l'arte, la cultura è anche uno degli 11 Comuni del Barolo.