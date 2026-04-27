Pamparato, ecco gli eventi estivi della scuola comunale di musica di Mondovì

“In music We trust” è il motto scelto per caratterizzare le proposte estive organizzate a Pamparato dalla Scuola Comunale di Musica di Mondovì. È appunto la fiducia nel potere unificante, emozionale ed educativo della musica a connotare le scelte didattiche ed artistiche dei “Summer Camp” dell’Istituto che, com’è noto, dal 2006 viene gestito dalla Academia Montis Regalis, Fondazione devota alla promozione della musica del periodo barocco e delle esecuzioni secondo paradigmi filologici, sotto la direzione artistica del maestro Maurizio Fornero. Sede delle attività è Pamparato, località che per affinità elettive, condivide con l’Academia e la scuola di Musica, l’interesse verso la musica di qualità in quanto storica sede del Festival dei Saraceni, quest’anno alla 59^ edizione.

Quanto mai eterogenee ed articolate le proposte educative e formative dei “Camp estivi”.

Si inizia il 6 di luglio con una settimana dedicata a chi ha tra gli 8 ed i 14 anni ed ha desiderio di condividere l’esperienza musicale con coetanei, migliorando le proprie competenze oppure di realizzare il proprio sogno, mettendosi per la prima volta alla prova con uno strumento musicale. Sarà infatti possibile praticare il flauto traverso, la chitarra, il violino, il pianoforte, il violoncello. Ci sarà anche la possibilità di avvicinarsi agli strumenti antichi come il clavicembalo, il fortepiano ed il flauto barocco per scoprirne il suono e come venivano suonati all’epoca. Sarà anche l’occasione, per i più esperti, di far parte dell’orchestra del camp, diretta da Barbara Sartorio e per tutti i partecipanti, di cantare nel coro. Divertimento ed apprendimento all’insegna della buona musica, assicurati. Docenti: Diego Marangon flauto, Chiara Maritano chitarra, Anna Chiara Toselli e Donatella Basso pianoforte, Barbara Sartorio violino e orchestra, Linda Murgia violoncello.

La seconda proposta, “Cadenze Barocche” è invece dedicata a chi ha già una certa esperienza strumentale e vuole migliorare le proprie competenze con la guida di docenti affermati ed esperti nell’esecuzione secondo la prassi filologica. Questa è infatti l’occasione per chi vuole avvicinarsi alla musica antica in un contesto rilassato ed accogliente per fare i primi passi in questo mondo affascinante e dunque iniziare a suonare strumenti quali il clavicembalo, il flauto traversiere, il violino barocco, il liuto, la tiorba e far pratica di canto barocco. Cadenze barocche si tiene dal 13 al 19 luglio ed è concomitante con il Festival dei Saraceni che ospiterà i concerti finali dei corsi. Focus del corso è naturalmente il repertorio dei secoli XVII e XVIII, per partecipare non vi sono limiti d’età e non è necessario possedere lo strumento storico. Docenti: Mirko Guadagnini canto barocco, Lucia Rizzello flauto, Silvia Colli violino, Gioele Gusberti Violoncello, Maurizio Piantelli Liuto e Tiorba, Carmen Leoni Clavicembalo.

Terza proposta “Academia Orchestra”, dal 27 luglio al 2 agosto, è dedicata alla formazione orchestrale per strumenti ad arco con docenti di primo piano. Il corso è dedicato in particolare a chi si affaccia all’attività professionale e vuole iniziare a fare le prime esperienze in un ensemble orchestrale e cameristico con predilezione per il quartetto d’archi. Sono previste sia lezioni individuali, per perfezionare le competenze tecniche che collettive, per imparare a suonare in orchestra ed in formazioni cameristiche. Docenti: Roberto Ranfaldi violino, Massimo Barbierato violino, Armando Barilli viola, Gioele Gusberti violoncello.

A chiudere le ricche proposte estive della Scuola di Musica di Pamparato, dal 31 agosto al 6 settembre, sarà un Camp dedicato agli strumenti a fiato, al pianoforte, alla vocalità e non ultime le percussioni. Impostato come il “Summer Camp” di luglio, offrirà a bambini e ragazzi fino ai 14 anni la possibilità di avvicinarsi agli ottoni (come la tromba, il trombone, il flicorno, il basso tuba, la cornetta), ai legni (come il flauto ed il clarinetto) ed alle percussioni. Le attività sono organizzate in collaborazione con la Filarmonica Poirinese e sono aperte a tutti.

Tutti i corsi si tengono a Pamparato, nella val Casotto ed hanno come sede il Palazzo Comunale (Castello dei marchesi Cordero di Pamparato). I corsi sono residenziali, è infatti possibile iscriversi usufruendo della pensione completa, parziale oppure solo delle lezioni del corso senza il pernottamento. Per chi sceglie la formula residenziale, la struttura ospitante è l’ostello comunale, per l’occasione riservato unicamente ai partecipanti dei “Summer Camp”.

Per informazioni sulle iscrizioni e le modalità di partecipazione è possibile scrivere a comunicazione@academiamontisregalis.it oppure contattare la segreteria della Fondazione al numero 344.4819985