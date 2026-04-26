A Montefallonio decine e decine di centauri per la benezione delle moto [VIDEO]

Decine e decine di centauri, questa mattina, non sono voluti mancare alla ventitreesima edizione del memorial Marco Ramero, appuntamento molto sentito anche al di fuori della provincia, in cui vengono benedetti i motocicli e i motociclisti.

Siamo all'avvio della stagione delle due ruote. E una benedizioni non fa mail male.

Il rito si è celebrato a Montefallonio di Peveragno, dove l'evento è iniziato con la celebrazione della messa in ricordo di Marco Ramero, Igor Faccia, Fabio Inaudi, Adriano Dutto, Diego Morelli e Luca Macario. E' seguita la consegna della maglietta celebrativa e dei gadget per poi, in corteo, raggiungere piazza Domenico Tassone per la foto di gruppo e l'aperitivo.

Abbiamo intercettato i biker in corteo, diretti verso la piazza.