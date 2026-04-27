Dronero, magia e risate con il “Magicomedy Show” di Davide Allena

C’è un momento preciso, a teatro, in cui il pubblico smette di chiedersi “come è possibile?” e si lascia semplicemente andare. È lì che accade qualcosa di raro: si ride e ci si stupisce nello stesso istante. È esattamente su questo confine sottile che si muove MAGICOMEDY SHOW, lo spettacolo di Davide Allena in scena sabato 9 maggio al Teatrino Blink di Dronero, ultimo appuntamento della stagione di “Sim Sala Blink”.

Un finale che non è solo una chiusura, ma una dichiarazione d’intenti. Perché questo spettacolo rappresenta il 78° appuntamento dedicato alle famiglie all’interno di un progetto culturale nato nel 2015 e cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per tutta la provincia di Cuneo. Undici anni di attività, artisti internazionali, un pubblico sempre più ampio e curioso: “Sim Sala Blink” è oggi molto più di una rassegna.

«È un luogo di incontro, un laboratorio creativo, uno spazio in cui la magia diventa occasione di crescita, relazione e condivisione», spiegano gli organizzatori del Blink Circolo Magico APS. Una definizione che restituisce bene il senso di un percorso capace di unire artisti, pubblico e comunità attorno a un linguaggio universale come quello dell’illusione.

E proprio di linguaggio universale si nutre lo spettacolo di Davide Allena, artista torinese che negli anni ha saputo costruire una cifra stilistica personale, fondendo prestigiazione, teatro e comicità. Il suo MAGICOMEDY è una sintesi efficace di questo percorso: un viaggio tra situazioni surreali, battute affilate e momenti di autentico stupore, dove la risata diventa chiave di lettura e la magia uno strumento per guardare la realtà da un’altra prospettiva.

«Divertire e stupirsi nello stesso momento: è questa la sfida, ed è anche la promessa», racconta Davide Allena dello spettacolo.«In scena, nulla è mai solo ciò che sembra: ogni effetto sorprende, ogni battuta apre uno spiraglio, ogni momento coinvolge direttamente il pubblico in un gioco continuo tra illusione e verità. Perché, in fondo, “ridere è una cosa seria”».

La cornice è quella intima e suggestiva del Teatrino Blink, sede del circolo: appena 50 posti, per vivere la magia da vicino, quasi a contatto, in un’atmosfera raccolta che amplifica ogni emozione. Qui lo spettatore non è mai distante, ma parte integrante dell’esperienza. Qui il tempo sembra rallentare. Qui risuona un invito preciso: DON’T BLINK. Non sbattere le ciglia. Perché basta un attimo per perdersi qualcosa…

Lo spettacolo sarà proposto in doppia replica, alle ore 17 e alle ore 21, a conferma di un interesse crescente attorno a una proposta culturale che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. Un progetto che cresce anche grazie al sostegno del territorio: la rassegna è patrocinata da Provincia di Cuneo, Comune di Dronero, ATL del Cuneese, ACLI Cuneo e Fondazione CRC. Una rete solida che testimonia il valore culturale e sociale di un’iniziativa capace non solo di intrattenere, ma di creare connessioni, valorizzare il territorio e costruire comunità.

"E alla fine, forse - racconta Giorgio Barbero, direttore artistico e presidente di Blink APS - resterà proprio quella sensazione difficile da spiegare: aver riso senza accorgersene, aver creduto all’impossibile, anche solo per un istante. Perché la magia, quando funziona davvero, non chiede di essere capita. Solo di essere vissuta. Vi aspettiamo a Blink!”.

L’ingresso è di 15 euro, con prenotazione consigliata al numero +39 366 53 97 023. Tutte le informazioni sono disponibili su blinkcircolomagico.it.