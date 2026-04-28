A Palazzo Lascaris arriva il Biathlon con i plurimedagliati Barale e Giordano

Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte ha accolto nel suo ufficio a Palazzo Lascaris a Torino i biatleta Marco Barale di Valdieri, 23 anni - medaglia d’argento e di bronzo nei campionati italiani assoluti di biathlon - e Nicola Giordano, 20 anni di Borgo San Dalmazzo, che ha conquistato il terzo posto ai Mondiali junior staffetta maschile, la medaglia d’oro Mass start ai Campionati italiani, nonché la medaglia d’argento nella staffetta mista ai Campionati italiani.

“È stato davvero un grande orgoglio incontrare Marco e Nicola, due campioni del biathlon, ma anche due bravi ragazzi, che hanno fatto dell’umiltà il loro tratto distintivo, restando con i piedi ben piantati per terra nonostante i grandi successi ottenuti. Ai quali, ne sono certo, ne seguiranno molti altri. Complimenti a loro per l’impegno e i sacrifici e grazie anche alle loro famiglie che li hanno guidati e sostenuti, facendo anche loro molti sacrifici e credendo per primi nelle loro potenzialità”.

Marco Barale e Nicola Giordano - accompagnati dal padre di quest’ultimo, Piermario Giordano - hanno raccontato le loro giornate scandite dagli allenamenti e dallo studio, nonché la grande soddisfazione per quelle medaglie portate a casa. Alla domanda “Chi sono i rivali più temibili?” All’unisono hanno risposto “Norvegesi a francesi”. I due biatleti hanno anche sottolineato l’importanza di potersi allenare a poca distanza da casa, al Centro sportivo sci di fondo e biathlon di Entracque che, tra l’altro, per risultati sportivi ottenuti, è trai primi d’Italia e offre agli atleti la possibilità di allenarsi con macchinari all’avanguardia e super tecnologici.

“Ho voluto far sentire a questi due atleti, la vicinanza delle istituzioni - ha concluso il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia -, e ho donato loro una targa per gli eccellenti risultati ottenuti nella disciplina sportiva di biathlon. Risultati che rappresentano un motivo di orgoglio per tutto il nostro Piemonte”.