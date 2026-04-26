Tra le cime del Parco naturale del Marguareis è iniziato lo spettacolo del Pis del Pesio

Nel cuore della Valle Pesio, incastonata tra le montagne del Parco Naturale del Marguareis, si nasconde una meraviglia naturale che incanta escursionisti, fotografi e amanti della montagna: il PIS del Pesio, una cascata alta e poderosa che si getta con forza da una parete rocciosa verticale.

Lo spettacolo è cominciato.

A comunicarlo tramite la sua pagina Facebook è l'ente Aree Protette Alpi Marittime. E' proprio questo il periodo di massimo splendore per questa cascata che sgorga da dentro la montagna. Il disgelo in corso e le abbondanti nevicate dello scorso inverno regaleranno uno spettacolo incredibile.

In questo periodo, la portata d’acqua raggiunge il suo apice e la cascata si mostra in tutta la sua potenza, con un getto impetuoso che risuona anche a distanza.

Per cui c'è da scommettere che saranno tanti gli escursionisti che non vorranno perderselo.

Raggiungere il PIS del Pesio è relativamente semplice: si parte dal Pian delle Gorre, dove ha sede il centro visita del Parco, per poi inoltrarsi lungo i sentieri che risalgono la valle. Il percorso è ben segnalato e, seppur non particolarmente lungo, presenta alcuni tratti con dislivello che richiedono un minimo di allenamento.

E qualche necessaria precauzione, come si legge nel post: l’innevamento è abbondante nell’ultimo tratto e per percorrerlo servono scarponi e capacità escursionistiche (EE).

Inoltre, è vivamente sconsigliata la sosta sotto le pareti del Pis per il rischio caduta pietre. Si ricorda che l’anello delle cascate del Saut è interrotto per la rottura della passerella sul rio del Saut.