Toselli esaurito e 5mila euro raccolti per il concerto di solidarietà dell’associazione La Cura nello Sguardo

Il concerto “Firme d’Autore”, tenuto domenica sera al Teatro Toselli di Cuneo per iniziativa dell’associazione La Cura nello Sguardo, è stato un successo e le emozioni durante la serata si sono fatte sentire.

"'Firme d’Autore’ è stato molto più di un concerto – dice il presidente del sodalizio Fabrizio Giai nel raccontare l’evento e il messaggio che lo ha animato –. È stata un’occasione per unire musica e solidarietà, per vivere un momento di emozione condivisa e, allo stesso tempo, sostenere chi ogni giorno si prende cura di chi affronta momenti di fragilità. Abbiamo trasformato la musica in un filo che ci ha unito e che ha trasformato la serata in un gesto concreto di vicinanza".

Sul palco sono saliti Mauro Morello e Francesca Morello, accompagnati da una band d’eccellenza composta da Stefano Manfrinato alle tastiere, Davide Damilano al basso, Gigi Secchi alla batteria, Dario Calandri alle chitarre acustiche, Alberto Valinotti alle chitarre elettriche. Insieme hanno regalato una serata magica che ha saputo coinvolgere il pubblico di tutte le età.

"A loro va un mio sincero ringraziamento – dice Giai –, in quanto sono riusciti a organizzare un evento incredibile che è andato al di là delle aspettative. Il Teatro Toselli ospita quasi 600 persone e il 14 aprile avevamo raggiunto il sold out. La serata grazie alla musica è stato un viaggio tra emozioni e ricordi, tutto a sostegno dei nostri progetti di cure palliative".

"Tutto il ricavato della serata sarà destinato ai nostri progetti – prosegue il presidente de La Cura nello Sguardo –: dall’assistenza domiciliare dei pazienti dell’Asl Cn1, all’Hospice di Busca, fino al supporto alle famiglie. Ogni biglietto acquistato significa dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno e sostenere chi lavora quotidianamente per offrire cura e dignità. Infatti vogliamo ringraziare tutti i presenti che grazie alla loro generosità abbiamo raccolto circa 5.000 euro".

Per l’associazione cuneese i prossimi mesi si presentano ricchi di altri eventi. Il primo sarà il 4 giugno in occasione della Giornata del Sollievo, in collaborazione con l'ASL CN1 abbiamo organizzato un incontro speciale: "Dialoghi tra scienza e diritto". "Non si tratta di un semplice convegno tecnico, ma di un momento di riflessione comune su temi che toccano ognuno di noi e le nostre famiglie. Cosa significa garantire dignità e sollievo quando la medicina non può più guarire? Come possono la scienza e il diritto allearsi per rispettare le volontà di ogni persona? Avremo il privilegio di ascoltare Luciano Orsi e Cristina Vargas, due tra i massimi esperti in Italia di bioetica e cure palliative. Insieme a loro, esploreremo come la Legge 219/2017 ci offra oggi strumenti preziosi per far sentire la nostra voce, attraverso la pianificazione delle cure e il rispetto della nostra storia personale".

Altri due eventi saranno più “leggeri”: "Per promuovere le nostre panchine giganti – dice Fabrizio Giai – abbiamo organizzato due concerti all’aperto dal titolo 'Not(t)e di Luce’. Il primo il 18 giugno al parco fluviale di Cuneo e il secondo il 25 giugno al parco Francotto di Busca, presso le panchine che abbiamo installato in collaborazione con i due comuni, si terranno due concerti a lume di candela. Saranno eventi molto suggestivi, il Maestro Lorenzo Martini al pianoforte, accompagnato da Sara Cesano al violino e Chiara di Benedetto al violoncello interpreteranno le musiche di Ludovico Einaudi. Uno spettacolo unico nell’anfiteatro naturale dei due parchi che sono sicuro regalerà grandi emozioni".