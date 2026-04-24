Quel poster che ci ricorda il valore invisibile del volontariato

Da anni si parla della crisi del volontariato e del terzo settore. Sono sempre meno le persone che fanno questa scelta.

Basta guardarsi attorno per vedere che mancano soprattutto i giovani volontari.

Ed ecco che, in questo contesto generale, ci ha profondamente colpito la campagna regionale del CSV del Piemonte, sostenuta dalla Regione e collegata al sito del CSV di Cuneo, in particolare alla sezione dedicata all'orientamento sul volontariato.

Il poster affisso in alcune zone della città di Cuneo ritrae il volto di una giovane donna. Ma è ciò che c'è scritto a risultare spiazzante. Per la sua semplicità e per la sua forza.

"Non sei migliore degli altri se fai volontariato. Sei migliore di prima".

Difficile dirlo meglio. Si tratta di una campagna potentem che ricorda a tutti, non solo a chi - speriamo in tanti - risponderà all'invito, che si migliora non superando gli altri, ma superando se stessi.

Diventando la versione migliore di se, dedicandosi agli altri e iniziando a guardare il mondo con occhi diversi: meno giudizio, più ascolto.

In un’epoca in cui tutto tende a essere esibito, anche il volontariato rischia di diventare una vetrina. Ma il suo valore autentico non sta nell’immagine che restituisce, ma nel segno che lascia.

Non divide tra “buoni” e “meno buoni”, ma quasi sempre trasforma chi lo fa, perché si entra dentro le fragilità degli altri e, inevitabilmente, dentro le proprie.

Ci è sembrata una campagna bellissima. E abbiamo pensato di condividerla con i lettori.