Massimo Maria Macagno confermato presidente di Società Solidale ETS

Martedì 21 aprile 2026, a Marene, i 335 soci di Società Solidale ETS si sono riuniti in assemblea per rinnovare gli organi sociali del triennio 2026 - 2028. Un’assemblea intensa e molto partecipata - era presente più del 70% dei soci - nel corso della quale sono stati anche votati all’unanimità il Bilancio sociale e la Rendicontazione economica 2025.

Le cariche sociali uscite dalle urne, che resteranno in carica fino all’approvazione della rendicontazione 2028, risultano così formate:

Presidente: Macagno Massimo Maria (MenteInPace – Forum per il ben essere psichico OdV – Cuneo)

Consiglieri: D’Angelo Concetta (C.R.I. Comitato Provincia Granda Cuneo ODV), Dorati Walter (Centro down Cuneo ODV), Cagnazzo Marco (Associazione di PC Colonna mobile ODV - Fossano), Figoni Mario Angelo Ugo (Fiori sulla luna ODV), Fumero Giovanni (A.I.D.O. Sezione provinciale Cuneo ODV), Ribotta Giraudo Krizia (Karibu Costigliole ODV), Testa Claudio (AVIS provinciale Cuneo ODV), Vassallo Antonella (Mai+sole ODV - Savigliano), Vico Antonio (Centro Volontari Assistenza ODV - Alba).

Confermati i componenti dell’Organo di Controllo e quelli del Collegio dei probiviri.

Ha dichiarato il neo eletto Presidente Massimo Maria Macagno a margine dell’Assemblea: “Innanzitutto ringrazio le associazioni per la fiducia accordatami. Il cammino che ci attende nel prossimo triennio riguarda tutto il mondo del volontariato che sta cambiando sempre più velocemente. È cambiato il modo di impegnarsi nel volontariato per questo mi piacerebbe che il CSV affiancasse le associazioni per aiutarle a lavorare in sinergia in tutte le fasi delle loro attività: dallo sviluppo delle idee fino alla loro realizzazione del progetto. Solo mettendo insieme le forze e ottimizzando le risorse a disposizione il volontariato potrà continuare a essere protagonista e a fare la differenza nella nostra provincia. Il mio impegno sarà concentrato anche alla creazione di un legame costruttivo con le istituzioni locali e regionali per riuscire a portare a livello nazionale le istanze del nostro territorio."

Nel corso dell’assemblea è stato presentato il Bilancio Sociale e la rendicontazione economica 2025.

Nel 2025 sono stati registrati numeri importanti: 2.945 i servizi erogati a 1.583 utenti (+23% di utenti raggiunti rispetto all’anno precedente).

Ci sono poi i numeri della formazione che hanno visto 581 volontari formati di 152 ETS nei 24 corsi organizzati dal CSV.

Da sottolineare anche l’impegno nella promozione della cultura della solidarietà verso i giovani: 9.600 gli studenti coinvolti di 46 scuole.

Per quanto concerne il settore della consulenza sono state erogate 1.214 consulenze a 410 ETS, mentre nell’ambito della comunicazione sono stati registrati 614 servizi a 240 ETS.

I numeri del Bilancio di esercizio 2025 presentati in assemblea mettono in luce un CSV “sano ed efficiente” (come evidenziato dalla relazione dell’Organo di Controllo) che anche nel 2025 ha continuato a gestire in maniera ottimale le proprie risorse.

Sul sito www.csvcuneo.it alla pagina gli organi sociali trovate i nomi di tutti i componenti degli organi associativi di Società Solidale ETS.



