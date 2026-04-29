Adele vola da Mondovì ai cieli di Angera, sul Lago Maggiore

Sarà il cielo di Angera, affacciato sul Lago Maggiore, a ospitare la prima uscita ufficiale della mongolfiera di Confcommercio, un pallone bianco, essenziale ed elegante, che porta con sé molto più di un logo: un messaggio chiaro di inclusione, libertà e partecipazione.

Dal 1° al 3 maggio, nell’ambito della manifestazione "Angera città della mongolfiera", Confcommercio sarà protagonista con una presenza dal forte valore simbolico, destinata a lasciare il segno.

In volo ci sarà Adele Gesso, prima donna in carrozzina a diventare pilota di mongolfiera, un primato mondiale che celebra il coraggio e la libertà.

LA STORIA DI ADELE

Adele Gesso, assessore di Niella Tanaro, già vice ispettore della Polizia di Stato, ha visto cambiare improvvisamente la sua vita è il 16 settembre del 1996 quando una pattuglia della Polizia stradale di Cherasco, in servizio sull'autostrada Torino - Savona, venne chiamata per un intervento, ma durante la corsa l'auto finì contro il guardrail. A bordo con lei c'era l'agente Emanuele Peruzzi. Il bilancio è pesantissimo: entrambi subiscono gravi lesioni, lottano per la vita e Adele rimane paralizzata.

Di qui un lungo percorso di lotta e determinazione: costretti a lasciare la divisa, iniziano a lavorare nel reparto amministrativo ed entrambi vengono iscritti nel “Ruolo d’Onore” con la qualifica di agenti della Polizia di Stato.

Nel 2025, a Mondovì, con il noto pilota Giovanni "John" Aimo, ha scoperto e provato una cesta progettata appositamente per permette alle persone su sedia a rotelle di godere dell’emozione del volo in mongolfiera (leggi qui). E di lì è nato tutto fino ad arrivare al progetto di Confcommercio, promosso da Ascom Monregalese in occasione degli 80 anni dell'associazione, "Adele vola".

Ora il debutto in provincia di Varese, storicamente conosciuta come “la provincia con le ali”, culla dell’aeronautica italiana.

"Siamo davvero felici di partecipare all’evento di Angera che dà spazio all’inclusione e dove tutti possono essere protagonisti dei cieli. La mongolfiera rappresenta un’esperienza davvero unica che, galleggiando nel vento, azzera ostacoli e barriere", dicono Adele Gesso e John Aimo.



"Confcommercio nazionale - il commento del segretario generale, Marco Barbieri - è onorata di accompagnare e sostenere iniziative come questa che nascono dal territorio e dalle nostre Confederazioni locali, come quella di Varese e di Mondovì, realtà vive e radicate, capaci di interpretare i valori più autentici della comunità. Non solo imprenditori che fanno impresa, ma persone che vivono ogni giorno il territorio, ne condividono i problemi e le speranze, e con il proprio impegno contribuiscono a tracciare un percorso che produce risultati concreti, unendo sviluppo economico e attenzione sociale. Il volo di Adele è un esempio eccezionale che ci ricorda che, quando la comunità sostiene le persone, i talenti emergono, le opportunità crescono e il futuro diventa davvero possibile per tutti".



"Sono molto soddisfatto dell’entusiasmo che ho riscontrato da parte del presidente Collini e degli uffici della Confcommercio provincia di Varese, che ringrazio per aver subito ben inteso lo scopo del nostro progetto e la potenzialità del messaggio che la mongolfiera Confcommercio può lanciare - aggiunge Mattia Germone, presidente AsCom Mondovì -. In effetti qualcosa di inaspettato ha subito messo in moto una collaborazione, prima ancora del volo inaugurale in territorio monregalese. Sono contento che il nostro marchio e quello di “Adele Vola” solchino i cieli di Angera, considerando anche lo scopo del raduno. Sono sicuro che questa “prova” sia ben augurale per il progetto che mettiamo a disposizione di tutta Italia».



"In una terra che da sempre guarda al cielo e che è conosciuta come la provincia con le ali, questo progetto assume un significato ancora più profondo - afferma Rudy Collini, presidente Confcommercio provincia di Varese -. Il volo diventa metafora concreta di inclusione, della capacità di superare ogni limite e di costruire opportunità per tutti. Confcommercio, anche attraverso iniziative come questa, ribadisce il proprio impegno nel rendere i territori più accessibili, più aperti e più umani".



"Mondovì e Angera - conclude il presidente di Idrovolo, Pier Luigi Parnisari -, già legate da un " fil rouge" di passione e collaborazione, con la presenza qualificante di Adele, condividono ancora maggiormente lo spirito e l'essenza del nostro raduno, da sempre improntato alla inclusione e alla solidarietà. Ci gratifica molto avere Adele come ospite, ma soprattutto come interprete nella splendida livrea della mongolfiera di Confcommercio nel cielo di Angera".

Tre giorni tra spettacolo, volo e solidarietà

Dal 1 al 3 maggio, il lungolago di Angera ospiterà Angera città della mongolfiera, un evento che unisce spettacolo, partecipazione e solidarietà. Tra i momenti più attesi, il Nightglow, con le mongolfiere illuminate a ritmo di musica, e le ascensioni aperte al pubblico, prenotabili a fasce orarie. Accanto ai voli, spazio a street food, artigianato e intrattenimento.

L’iniziativa mantiene inoltre una forte vocazione sociale: il ricavato contribuirà a sostenere realtà del territorio come Fondazione Renato Piatti, il Corpo Volontari Ambulanze Angera e l’Associazione Mimosa Borgomanero.