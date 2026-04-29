“Camminata sui luoghi della Resistenza” per gli ospiti della Casa di riposo di Monteu Roero

Gli ospiti, il personale e la direzione della casa di riposo "Casa Serena" di Monteu Roero hanno preso parte con entusiasmo alla partenza della “Camminata sui luoghi della Resistenza”, organizzata sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione.

Guidati dalla direttrice Serena Graglia e dalla responsabile d’area Mariaelena Becattini, il gruppo ha partecipato indossando le maglie di Nuova Assistenza, testimoniando un forte senso di appartenenza e condivisione. La presenza degli anziani, accompagnati dagli operatori, ha rappresentato un momento significativo di inclusione e memoria storica, unendo generazioni diverse nel ricordo dei valori della Resistenza.

La mattinata si è svolta in un clima di festa e partecipazione: sorrisi, emozione e coinvolgimento hanno accompagnato gli ospiti lungo tutto l’evento. Per molti di loro è stata un’occasione preziosa per sentirsi parte attiva della comunità, contribuendo con la propria presenza a mantenere viva la memoria collettiva.

Un’iniziativa che ha saputo coniugare storia, socialità e benessere, lasciando nei partecipanti un ricordo positivo e condiviso.