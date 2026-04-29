Bra prosegue gli interventi in città per la manutenzione verde urbano

Il Comune di Bra avvisa che nei prossimi giorni sono programmati due interventi per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi comuni.

In particolare, nella giornata di domani, giovedì 30 aprile, si procederà alla rimozione di un albero situato nel cortile interno dell'Asilo Centro Storico. L'intervento si è reso necessario per motivi di sicurezza, come accertato da un'apposita perizia tecnica, al fine di tutelare i piccoli alunni e il personale della scuola.

Durante la prossima settimana è invece previsto un intervento volto a migliorare la visibilità e la sicurezza stradale all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Isonzo. Nello specifico verranno rimosse due piante che limitano la visuale di pedoni e conducenti, mentre una terza pianta verrà spostata in un'altra sede idonea.

Il Comune di Bra prosegue nel monitoraggio costante del verde pubblico, per coniugare la tutela ambientale con la massima sicurezza dei cittadini.